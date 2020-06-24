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    З наступного сезону баскетбольна Суперліга України розшириться. Названі імена потенційних новачків

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    &laquo;Тернопіль&raquo; чи &laquo;Рівне&raquo;? Новачка Суперліги визначать 10 липня - З наступного сезону баскетбольна Суперліга України розшириться. Названі імена потенційних новачків
    «Тернопіль» чи «Рівне»? Новачка Суперліги визначать 10 липня
    Фото - Андрій Вербицький

    Вочевидь дебютантами елітного дивізіону стануть дві найкращих команди Західної України

    23 червня відбувся Виконком ФБУ, на якому в режимі Zoom-конференції було обговорено ряд важливих питань, зокрема кількість команд-учасниць наступного сезону Суперліги.

    Наразі, за інформацією офіційного сайту Федерації баскетболу України бажання приєднатися до команд елітного дивізіону виявляють найкращі команди минулого сезону вищої ліги — лідери Західної конференції «Тернопіль» та «Рівне», який посів друге місце.

    Дедлайн прийому заявок встановлено 10 липня — до цієї дати клуби мають підтвердити готовність грати в Суперлізі.

    При цьому до головного дивізіону буде допущено лише один клуб. Якщо вимоги по підвищенню в класі виконають та фінансові гарантії нададуть обидва клуби, учасником наступного сезону Суперліги стане «Тернопіль», як команда з вищим рейтингом за підсумками минулого сезону.

    Нагадаємо, що «Тернопіль» виграв регулярний чемпіонат-2019/2020, а в плей-оф не зміг зіграти, бо чемпіонат було достроково припинено через пандемію коронавірусу.

     Читайте також: Їх мрію вкрав коронавірус: лідери баскетбольної вищої ліги України вимушено попрощалися
    баскетбол БК Тернопіль Федерація баскетболу України БК «Рівне» Суперліга
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