З наступного сезону баскетбольна Суперліга України розшириться. Названі імена потенційних новачків



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«Тернопіль» чи «Рівне»? Новачка Суперліги визначать 10 липня Фото - Андрій Вербицький

Вочевидь дебютантами елітного дивізіону стануть дві найкращих команди Західної України

23 червня відбувся Виконком ФБУ, на якому в режимі Zoom-конференції було обговорено ряд важливих питань, зокрема кількість команд-учасниць наступного сезону Суперліги.

Наразі, за інформацією офіційного сайту Федерації баскетболу України бажання приєднатися до команд елітного дивізіону виявляють найкращі команди минулого сезону вищої ліги — лідери Західної конференції «Тернопіль» та «Рівне», який посів друге місце.

Дедлайн прийому заявок встановлено 10 липня — до цієї дати клуби мають підтвердити готовність грати в Суперлізі.

При цьому до головного дивізіону буде допущено лише один клуб. Якщо вимоги по підвищенню в класі виконають та фінансові гарантії нададуть обидва клуби, учасником наступного сезону Суперліги стане «Тернопіль», як команда з вищим рейтингом за підсумками минулого сезону.

Нагадаємо, що «Тернопіль» виграв регулярний чемпіонат-2019/2020, а в плей-оф не зміг зіграти, бо чемпіонат було достроково припинено через пандемію коронавірусу.