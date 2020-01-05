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    Визначився третій учасник «Фіналу чотирьох» Кубка України з баскетболу

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    &laquo;Тернопіль&raquo; стримував леґіонерів&nbsp;&laquo;Хіміка&raquo; як міг - Визначився третій учасник «Фіналу чотирьох» Кубка України з баскетболу
    «Тернопіль» стримував леґіонерів «Хіміка» як міг
    ФБУ

    Чинні чемпіони України переграли лідера вищої ліги

    Чинні чемпіони України «Хімік» з Південного вийшли у «Фінал чотирьох» Кубка України з баскетболу.

    У чвертьфіналі команда Віталія Степановського перемогла лідера вищої ліги «Тернопіль».

    «Хімік» (Південний) – «Тернопіль» - 84:61 (26:12, 22:10 23:21 13:18)

    Перший матч – 86:76

    «Хімік»: Айзея Вільямс (9), Ануар Рахімшаїков (5), Кирило Марченко (12), Андрій Войналович (7), Аверейл Юґба (10 + 4 підбирання) - старт; Вадим Козак (3), Льюїс Салліван (19 + 13 підбирань + 4 перехоплення), Артем Ковальов (8 + 4 підбирання), Михайло Горобченко (11 + 9 передачі). Тренер – Віталій Степановський

    «Тернопіль»: Павло Буренко, Владислав Рижов (6 – 5 втрат), Микита Найко (5), Максим Нікітін (7), Євген Ворник (8 + 5 підбирань) – старт; Назарій Кісільчук (16 + 5 підбирань – 4 втрати), Іван Дудар, Вадим Биков, Віталій Шиманський (8), Євген Бречко (11 + 5 підбирань), Артур Загорулько, Валентин Співак. Тренер – Дмитро Забірченко

    Кидки з гри: 30/55 (54%) – 22/60 (36%)
    Двоочкові: 22/41 (53%) – 17/40 (42%)
    Триочкові: 8/14 (57%) – 5/20 (25%)
    Штрафні: 16/25 (64%) – 12/19 (63%)
    Підбирання – 37:33; передачі – 24:12; перехоплення – 9:6; блок-шоти – 7:0; втрати – 15:17

    5 січня. Південний. Спорткомплекс «Олімп». 650 глядачів

    Як і очікувалося, головною зміною в складі «Хіміка» у порівнянні з першим матчем було повернення до складу їх американського плеймейкера Айзеї Томаса. Тернопільський матч він пропускав через простуду, а на домашньому паркеті позначив свою присутність, забивши перший у матчі триочковий.

    Підопічні Забірченка відігралися на початку третьої хвилини зустрічі після індивідуального проходу Максима Нікітіна. Як виявилося, ці 4:4 були останньою в матчі миттю, коли в рахунку вели не господарі. Надалі «Хімік» поступово нарощував свою перевагу, а тернопільські баскетболісти робили все, щоб не допустити розгромного рахунку.

    Два інших учасники «Фіналу чотирьох» Кубка визначилися раніше. Першою з завданням впоралася «Одеса», яка двічі переграла на власному майданчику вищоліговий «Житомир». А днем раніше, здійснивши фантастичний камбек у Миколаєві, першим учасником «Фіналу чотирьох» став «Київ-Баскет».  

    Також сьогодні заявку на загальну перемогу зробив «Дніпро». Команда Дениса Журавльова перемогла на виїзді «Запоріжжя» - 75:66. Повторний поєдинок відбудеться 29 січня у Дніпрі.

     Читайте також: «Київ-Баскет» відіграв 16 очок поразки в домашньому матчі і вийшов у фінал Кубка України
    Кубок України баскетбол Дмитро Забірченко БК Тернопіль БК Хімік Віталій Степановський Павло Буренко Кирило Марченко Артем Ковальов Михайло Горобченко Артур Загорулько Айзея Вільямс Валентин Співак Ануар Рахімшаїков Євген Бречко Андрій Войналович Аверейл Юґба Віталій Шиманський Вадим Козак Вадим Биков Льюїс Салліван Іван Дудар Владислав Рижов Назарій Кісільчук Микита Найко Євген Ворник Максим Нікітін
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