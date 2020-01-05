Визначився третій учасник «Фіналу чотирьох» Кубка України з баскетболу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Тернопіль» стримував леґіонерів «Хіміка» як міг ФБУ

Чинні чемпіони України переграли лідера вищої ліги

Чинні чемпіони України «Хімік» з Південного вийшли у «Фінал чотирьох» Кубка України з баскетболу.

У чвертьфіналі команда Віталія Степановського перемогла лідера вищої ліги «Тернопіль».

«Хімік» (Південний) – «Тернопіль» - 84:61 (26:12, 22:10 23:21 13:18)

Перший матч – 86:76

«Хімік»: Айзея Вільямс (9), Ануар Рахімшаїков (5), Кирило Марченко (12), Андрій Войналович (7), Аверейл Юґба (10 + 4 підбирання) - старт; Вадим Козак (3), Льюїс Салліван (19 + 13 підбирань + 4 перехоплення), Артем Ковальов (8 + 4 підбирання), Михайло Горобченко (11 + 9 передачі). Тренер – Віталій Степановський

«Тернопіль»: Павло Буренко, Владислав Рижов (6 – 5 втрат), Микита Найко (5), Максим Нікітін (7), Євген Ворник (8 + 5 підбирань) – старт; Назарій Кісільчук (16 + 5 підбирань – 4 втрати), Іван Дудар, Вадим Биков, Віталій Шиманський (8), Євген Бречко (11 + 5 підбирань), Артур Загорулько, Валентин Співак. Тренер – Дмитро Забірченко

Кидки з гри: 30/55 (54%) – 22/60 (36%)

Двоочкові: 22/41 (53%) – 17/40 (42%)

Триочкові: 8/14 (57%) – 5/20 (25%)

Штрафні: 16/25 (64%) – 12/19 (63%)

Підбирання – 37:33; передачі – 24:12; перехоплення – 9:6; блок-шоти – 7:0; втрати – 15:17

5 січня. Південний. Спорткомплекс «Олімп». 650 глядачів

Як і очікувалося, головною зміною в складі «Хіміка» у порівнянні з першим матчем було повернення до складу їх американського плеймейкера Айзеї Томаса. Тернопільський матч він пропускав через простуду, а на домашньому паркеті позначив свою присутність, забивши перший у матчі триочковий.

Підопічні Забірченка відігралися на початку третьої хвилини зустрічі після індивідуального проходу Максима Нікітіна. Як виявилося, ці 4:4 були останньою в матчі миттю, коли в рахунку вели не господарі. Надалі «Хімік» поступово нарощував свою перевагу, а тернопільські баскетболісти робили все, щоб не допустити розгромного рахунку.

Два інших учасники «Фіналу чотирьох» Кубка визначилися раніше. Першою з завданням впоралася «Одеса», яка двічі переграла на власному майданчику вищоліговий «Житомир». А днем раніше, здійснивши фантастичний камбек у Миколаєві, першим учасником «Фіналу чотирьох» став «Київ-Баскет».

Також сьогодні заявку на загальну перемогу зробив «Дніпро». Команда Дениса Журавльова перемогла на виїзді «Запоріжжя» - 75:66. Повторний поєдинок відбудеться 29 січня у Дніпрі.