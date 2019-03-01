Екс-гравець збірної України перебрався за маршрутом «Мозамбік - Чорногорія - Тернопіль»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Івшин був триразовим чемпіоном України Планета Баскетбол

33-річний Максим Івшин буде завершувати кар'єру в баскетбольному клубі «Тернопіль»

БК «Тернопіль-ТНЕУ» підписав колишнього гравця збірної України і триразового чемпіона України Максима Івшина.

33-трирічний Максим Івшин – чемпіон України (2007, 2008, 2010), фіналіст Кубка ФІБА (2007), володар Кубка України-2015, гравець національної збірної України в період 2006-2008 років, колишній гравець «Азовмаша», «Будівельника», «Черкаських Мавп», «Кривбасу» та інших команд Суперліги.

Максим виступає на позиції центрового, його ріст – 210 см.

Останнім часом гравець виступав за «Ферровіаріо Бейра» (Мозамбік) та «Ловчен» (Чорногорія).

Цікаво, що головний тренер тернополян Дмитро Забірченко та новобранець «Тернополя» Максим Івшин були одноклубниками в «Донецьку», «Кривбасі» та «Будівельнику».

Дебют нового біґмена «Тернополя» може відбутися уже 1 березня у матчі проти «Говерли» з Івано-Франківська.

Джерело: Тернополяни