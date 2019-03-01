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    Екс-гравець збірної України перебрався за маршрутом «Мозамбік - Чорногорія - Тернопіль»

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    Максим Івшин був триразовим чемпіоном України - Екс-гравець збірної України перебрався за маршрутом «Мозамбік - Чорногорія - Тернопіль»
    Максим Івшин був триразовим чемпіоном України
    Планета Баскетбол

    33-річний Максим Івшин буде завершувати кар'єру в баскетбольному клубі «Тернопіль»

    БК «Тернопіль-ТНЕУ» підписав колишнього гравця збірної України і триразового чемпіона України Максима Івшина.

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    33-трирічний Максим Івшин – чемпіон України (2007, 2008, 2010), фіналіст Кубка ФІБА (2007), володар Кубка України-2015, гравець національної збірної України в період 2006-2008 років, колишній гравець «Азовмаша», «Будівельника», «Черкаських Мавп», «Кривбасу» та інших команд Суперліги.

    Максим виступає на позиції центрового, його ріст – 210 см.

    Останнім часом гравець виступав за «Ферровіаріо Бейра» (Мозамбік) та «Ловчен» (Чорногорія).

    Цікаво, що головний тренер тернополян Дмитро Забірченко та новобранець «Тернополя» Максим Івшин були одноклубниками в «Донецьку», «Кривбасі» та «Будівельнику».

    Дебют нового біґмена «Тернополя» може відбутися уже 1 березня у матчі проти «Говерли» з Івано-Франківська.

     Читайте також: Тренер Чорногорії: Ми ставили завдання, щоб лідера українців вилучили

    Джерело: Тернополяни

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    баскетбол БК Будівельник Максим Івшин Дмитро Забірченко БК Тернопіль
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