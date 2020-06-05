З першого удару. Українець Кухар здобув найшвидшу перемогу в історії боксу (відео)



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Слава Кухар показав, як стати зіркою всього за секунду Фото із соцмереж

Нокаут рефері зафіксував на першій секунді бою

Український боксер Слава Кухар здобув перемогу на першій секунді виставкового бою. В нокаут суперника вінничанин відправив першим ударом, правим боковим відразу після гонга. Опонент впав і не зміг піднятися.

Популярний американський Instagram-аккаунт boxing.media назвав цей поєдинок найшвидшою перемогою в боксі.

До речі, найшвидший нокаут в титульних боях у професійному боксі був зафіксований в листопаді 2017 року, коли спортсмен з Південної Африки Золані Тете в поєдинку за звання чемпіона світу в найлегшій вазі за версією WBO потужним ударом справа уклав на ринг свого співвітчизника Сібонісо Ґонью (перші секунди після удару він взагалі не подавав ознак життя). На момент зупинки бою секундомір відрахував 11 секунд.