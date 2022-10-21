Боксер Сіренко різко виступив проти росіян у спорті

Російські боксери фінансують війну в Україні

Український супертяж Владислав Сіренко (19-0, 16 KO) поділився думками про росіян у боксі. Він переконаний, що їх не варто допускати до спортивних змагань. Таку заяву Сіренко зробив в інтерв'ю ютуб-каналу «Два Бокових».

«Я категорично проти виступів будь-яких російських спортсменів у будь-якому виді спорту. Я вважаю, що зараз це неприпустимо, тому що він заробить гроші, заплатить податки, а за ці податки бомбардують українські міста і вбивають українців. Це не правильно. Так не має бути», – сказав Сіренко.

Раніше повідомлялось, що тренер відомого російського боксера воює проти України.

Раніше «Главком» писав, що дружина спортсмена Катерина Усик показала наслідки знаходження російських окупантів на їхній ділянці у Ворзелі Київської області. «Руський мир! Заїхав і до мене! Тварини! Просто всі зіпсували, наср#ли, як завжди!», – написала у сторіс Instagram Катерина.