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Тренер відомого російського боксера воює проти України (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Тренер відомого російського боксера воює проти України (фото)
Нестеров є близьким другом Повєткіна
фото із соцмереж

Ігор Нестеров працював у кутку Повєткіна під час боїв

Один з представників тренерського штабу російського боксера Олександра Повєткіна Ігор Нестеров воює в російській армії проти українського народу. Відповідну інформацію оприлюднив в Instagram портал Luckypanch.net.

Нестеров працював у кутку Повєткіна під час боїв. Російські ЗМІ називають його близьким другом боксера.

Також окупант є президентом Федерації боксу міста Чехов Московської області.

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Допис, поширений Luckypunch.net (@luckypunchnet)

Раніше «Главком» писав, що дружина спортсмена Катерина Усик показала наслідки знаходження російських окупантів на їхній ділянці у Ворзелі Київської області. «Руський мир! Заїхав і до мене! Тварини! Просто всі зіпсували, наср#ли, як завжди!», – написала у сторіс Instagram Катерина.

Нагадаємо, триває 239 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим, не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

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Теги: окупанти війна Олександр Повєткін російські спортсмени

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