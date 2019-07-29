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    За нез'ясованих обставин пішов з життя фанат тернопільської «Ниви», герой російсько-української війни

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    Справжні причини смерті бійця встановить слідство - За нез'ясованих обставин пішов з життя фанат тернопільської «Ниви», герой російсько-української війни
    Справжні причини смерті бійця встановить слідство
    Фото з соцмереж

    Друзі не вірять в офіційну версію

    26 липня при загадкових обставинах помер боєць батальйону «Шахтарськ – Торнадо»,  Олексій з позивним «Пузо», родом з Тернополя. Олексій був досвідченим фанатом тернопілького футбольного клубу «Нива».

    За офіційною версією слідства, боєць вчинив самогубство, але ні рідні, ні бойові побратими не вірять у таку версію і думають, що йому допомогли піти з життя. Втім, вони сподіваються, що остаточно всі питання зніме слідство.

    Нагадаємо, що 13 липня у Києві помер відомий фанат київського «Динамо», герой російсько-української війни Михайло Синявський.

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