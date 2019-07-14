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    Помер динамівський фанат, герой російсько-української війни

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    Михайло &laquo;Вінні&raquo; Синявський мав великий авторитет серед фанатів і бойових побратимів - Помер динамівський фанат, герой російсько-української війни
    Михайло «Вінні» Синявський мав великий авторитет серед фанатів і бойових побратимів
    Фото з соцмереж

    Михайло Синявський був активним прихильником «Динамо» з 90-х років

    Вчора, 13 липня, у Києві помер відомий фанат київського «Динамо», герой російсько-української війни Михайло Синявський, якого у фанатському світі знали за прізвиськом «Вінні». Пізніше воно стало позивним чоловіка під час військової операції на сході нашої держави. То завдяки зокрема Миколі, згадують його друзі, фанатський рух киян втримався у важкі часи початку 90-х.

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    Інформацію на власній сторінці у «Фейсбуку» поширив інший український фанат і боєць Андрій Кобзар:

    «Не стало Михайла «Вінні» Синянського, ультрас «Динамо» (Київ). Воїн- доброволець Національної гвардії України 2014 року. Патріот та надзвичайно відважна, щира і весела людина. Справжня легенда нашого славетного біло-синього двіжу. Учасник багатьох знакових подій - від Революції на граніті, до Майдану... Нема в мене більше слів... Вічна тобі пам'ять, Братику...»

    Редакція «Главкому» висловлює співчуття рідним і близьким Михайла Синявського.

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