Помер динамівський фанат, герой російсько-української війни



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Михайло «Вінні» Синявський мав великий авторитет серед фанатів і бойових побратимів Фото з соцмереж

Михайло Синявський був активним прихильником «Динамо» з 90-х років

Вчора, 13 липня, у Києві помер відомий фанат київського «Динамо», герой російсько-української війни Михайло Синявський, якого у фанатському світі знали за прізвиськом «Вінні». Пізніше воно стало позивним чоловіка під час військової операції на сході нашої держави. То завдяки зокрема Миколі, згадують його друзі, фанатський рух киян втримався у важкі часи початку 90-х.

Інформацію на власній сторінці у «Фейсбуку» поширив інший український фанат і боєць Андрій Кобзар:

«Не стало Михайла «Вінні» Синянського, ультрас «Динамо» (Київ). Воїн- доброволець Національної гвардії України 2014 року. Патріот та надзвичайно відважна, щира і весела людина. Справжня легенда нашого славетного біло-синього двіжу. Учасник багатьох знакових подій - від Революції на граніті, до Майдану... Нема в мене більше слів... Вічна тобі пам'ять, Братику...»

Редакція «Главкому» висловлює співчуття рідним і близьким Михайла Синявського.