За новими критеріями: в Києві стартував відбір на Ігри Нескоренних-2020



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Відтепер першорядними є не спортивні результати, а мотивації учасників та потенційний вплив участі в Іграх Нескорених на їхню реабілітацію після травм та поранень Сайт «Європейської солідарности»

На цей раз збірна формуватиметься не лише за спортивними критеріями

У Києві сьогодні, 27 липня розпочався фінальний етап спортивних тестувань у рамках відбору збірної України на Ігри Нескорених, які відбудуться наступного року у Гаазі (Нідерланди). Цьогоріч у випробуванні бере участь рекордна кількість українських учасників – 170 ветеранів та військовослужбовців.

Виступаючи перед спортсменами, віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеґрації Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила: «Ви частиною вeликої команди Україна － і на полі бою, і в спортивних змаганнях».

Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, вітаючи потужну українську команду Нескорених, написала на своїй сторінці у мережі Facebook: «Удачі всім, хто бере участь. Ви вже переможці!». У Міністерстві наголошують, що стратeгічна мета Ігор Нескорених － повeрнути вeтeранів до мирного життя, дати шанс на відновлення і подальший рух уперед.

Як повідомили організатори Ігор Нескорених в Україні, цьогоріч змінилися критерії відбору за рекомендацією міжнародної Фундації Ігор Нескорених. Відтепер першорядними є не спортивні результати, а мотивації учасників та потенційний вплив участі в Іграх Нескорених на їхню реабілітацію після травм та поранень. Саме тому, окрім спортивних випробувань, на учасників очікує кілька етапів співбесід з представниками організаційного комітету — як на спортивних тестуваннях, так і на Національних Іграх.

Учасники минулорічних збірних долучилися для проекту в статусі менторів та асистентів тренерів, і тепер підтримують та консультують спортсменів у ході випробувань та змагань.

Фінальна частина відбору відбудеться 8 вересня у Києві. Тоді й буде визначений склад збірної України.

Ігри Нескорених – це спортивні змагання для бійців, які зазнали травм. Започатковані вони у 2014 році британським Принцом Ґаррі. Українська збірна вперше взяла участь в Іграх Нескорених у 2017 році в Торонто (Канада).

Партнером збірної України на Іграх Нескорених-2020 є Благодійний Фонд Порошенка, котрий зокрема забезпечує підтримку національного відбору, підготовку та участь національної збірної у фінальній частині змагань, які відбудуться у Гаазі.