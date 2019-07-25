Результати виборів на Луганщині: б'є означає любить
Для колишніх соратників Януковича війна - чудовий аргумент для продовження пограбування і маніпуляцій виборцями
Это развалины трёх самых крупных предприятий Лисичанска - стотысячного города Луганской области, который в народе принято называть колыбелью Донбасса.
На фото:
- Лисичанский содовый завод — одно из старейших химических предприятий Украины, второй по объёму производства в Европе. Основан в 1892 году;
- Лисичанская ТЭЦ. Основана в 1930 году;
- Лисичанский завод резинотехнических изделий один - из крупнейших производителей продукции в Украине. Основан в 1965 году.
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Все эти предприятия были ликвидированы, разрезаны на металлолом и разобраны на стройматериалы до Евромайдана. До оккупации. И до войны.
В период с 2010 до 2014 гг.
Все эти годы город полностью контролировался членами Партии регионов - Юрием Бойко, бывшим мэром Лисичанска Сергеем Дунаеввм и бывшим губернатором области Александром Ефремовым.
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По итогам внеочередных парламентских выборов за бывших «регионалов» проголосовало около 55% избирателей города Лисичанск. Из которых 49% отдали предпочтение «Оппозиционному блоку - За жизнь». Они же лидируют в шести округах из шести по Луганской области.
И у меня нет другого ответа на вопрос, «Почему все так?», кроме народной мудрости «Бьет, значит, любит».
В результате полного отсутствия какой либо стратегии государстаа в этих регионах, Лисичанск ещё на одну пятилетку будет отдан на откуп и разграбление тех, кто системно уничтожал его все годы независимости. И война тут ни при чем. Для бывших соратников Виктора Януковича война - отличный аргумент для продолжения грабежа и манипуляций избирателями.