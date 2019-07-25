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    Думки вголос

    Результати виборів на Луганщині: б'є означає любить

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Розсилка
    Результати виборів на Луганщині: б'є означає любить

    Для колишніх соратників Януковича війна - чудовий аргумент для продовження пограбування і маніпуляцій виборцями

    Это развалины трёх самых крупных предприятий Лисичанска - стотысячного города Луганской области, который в народе принято называть колыбелью Донбасса.

    На фото:

    Все эти предприятия были ликвидированы, разрезаны на металлолом и разобраны на стройматериалы до Евромайдана. До оккупации. И до войны.

    В период с 2010 до 2014 гг.

    Все эти годы город полностью контролировался членами Партии регионов - Юрием Бойко, бывшим мэром Лисичанска Сергеем Дунаеввм и бывшим губернатором области Александром Ефремовым.

    * * * * 
    По итогам внеочередных парламентских выборов за бывших «регионалов» проголосовало около 55% избирателей города Лисичанск. Из которых 49% отдали предпочтение «Оппозиционному блоку - За жизнь». Они же лидируют в шести округах из шести по Луганской области.

    И у меня нет другого ответа на вопрос, «Почему все так?», кроме народной мудрости «Бьет, значит, любит».

    В результате полного отсутствия какой либо стратегии государстаа в этих регионах, Лисичанск ещё на одну пятилетку будет отдан на откуп и разграбление тех, кто системно уничтожал его все годы независимости. И война тут ни при чем. Для бывших соратников Виктора Януковича война - отличный аргумент для продолжения грабежа и манипуляций избирателями.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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