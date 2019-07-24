Семеро екскандидатів у президенти потрапили до Верховної Ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хто з кандидатів у президенти став нардепом?

До Верховної Ради дев'ятого скликання потрапили семеро екскандидатів у президенти: шестеро за списками і один мажоритарник

Лише один із кандидатів у президенти України, який балотувався на останніх президентських виборах, переміг на мажоритарному окрузі – це чинний нардеп-мажоритарник, співголова депутатської групи партії «Відродження» Віктор Бондар. Про це повідомляє Чесно.

В останніх президентських перегонах взяло участь 44 кандидати, з них 25 балотувались на позачергових парламентських виборах за партійними списками (15) та по мажоритарних округах (10).

Семеро екскандидатів у президенти пройшли до наступного скликання Верховної Ради, шестеро з них пройшли за списками.

Найбільше екс-кандидатів у президенти у Верховну Раду 9 скликання заводить партія «Батьківщина» – Юлія Тимошенко (№1 у списку), Сергій Тарута (№2 у списку) і Валентин Наливайченко (№3 у списку).

Примітно, що кандидати, які на президентських виборах балотувались від невеликих політпроектів – Сергій Тарута («Основа»), Валентин Наливайченко («Справедливість»), Ілля Кива (Соціалістична партія України), – показали низький результат, на парламентських виборах перейшли під відомі партійні бренди і, швидше за все, саме через це змогли потрапити до Верховної Ради.

Якщо Тарута, Наливайченко пішли у лави прохідної «Батьківщини», то Кива – до лав «Опозиційної платформи – За життя».

На другому місці «Опозиційна платформа – За життя» –Юрій Бойко (№1 у списку) та Ілля Кива (№34 у списку). Серед екс-кандидатів у Президенти Ілля Кива вперше проходить до парламенту, раніше у 6 скликанні він був помічником на громадських засадах у нардепа-регіонала Равіля Сафіулліна.

На третьому місці «ЄС» – Петро Порошенко (№1 у списку).

І лише один із кандидатів у Президенти – Віктор Бондар – пройшов по мажоритарному округу №191 в Хмельницькій області з результатом 21 357 голосів, обійшовши кандидата від партія «Слуга народу» на 1 218 голосів. На попередніх парламентських виборах Бондар також переміг на цьому ж окрузі, набравши 15 246 голосів виборців.

Під час парламентської кампанії Віктор Бондар заявив, що через рішення партії «Відродження» та інших політсил об’єднатись довкола Опозиційного блоку він складає із себе повноваження голови партії і виходить з неї.

«Сьогодні ми побачили бажання окремих депутатів і членів партії об’єднатись з Опозиційнім блоком. Абсолютна більшість депутатів підтримують мою думку і не ввійшли до складу цього об’єднання. По суті, відбулось об’єднання політиків і капіталу півдня і сходу країни. Це не мій шлях. Це більше схоже на відродження Партії регіонів і це точно не мій вибір», – заявив він.

Натомість в партії заявили, що «рішення про заміну голови «Відродження» Віктора Бондаря було прийнято одразу після його провального результату на останніх президентських виборах». Зазначимо, що на президентських виборах Віктор Бондар набрав на 1 200 голосів більше, ніж на парламентських на своєму окрузі.

Депутат-мажоритарник Бондар, як кандидат від переважно сільського округу, зокрема обіцяє «боротись за покращення якості життя в селах та містечках до рівня великих міст – починаючи з сучасної освіти та безпровідного інтернету, закінчуючи асфальтованими дорогами та нічним освітленням вулиць». А в Хмельницькій області депутат -мажоритарник запевняє, що буде «добиватись капітального переобладнання 5-ти лікарень обласного рівня та запровадження 5-тирічної програми реконструкції районних лікарень».

На останній графіці також чітко видно аномальне коливання між отриманими голосами на президентських та парламентських виборах у мажоритарника Юрія Тимошенка. Можна припустити, що така значна різниця пояснюється тим, що на президентських виборах Юрій Тимошенко йшов як технічний кандидат-клон Юлії Тимошенко і суттєво «відкусив» голосів у опонентки.