Хачеріді порівняв протести в Мінську з українським Майданом



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Хачеріді з 2019 року виступає в чемпіонаті Білорусі

Колишній провідний гравець київського «Динамо» тепер виступає у стані чинного чемпіона Білорусі

Український захисник брестського «Динамо» Євген Хачеріді поділився думкою стосовно протестів у Білорусі.

На думку українського центрбека, події на київському Майдані були більш жорсткішими, ніж нинішні в Білорусі.

«У політику я не лізу, не хочу навіть обговорювати. Мені головне в футбол грати, а те, що твориться в країні, там люди розберуться. Я був на Майдані - там жах творився. У Білорусі трохи спокійніше. Тут теж в Мінську ... Я новини дивлюся. Але в Україні жесть була», - наводить слова українського захисника брестського «Динамо» Євгена Хачеріді YouTube-канал «ЧестнОК».

Примітно, що у крайньому турі Хачеріді допоміг клубу з Бресту обіграти лідера чемпіонату Білорусі «БАТЕ» (4:2).

Зазначимо, що чинний чемпіон країни брестське «Динамо», кольори якого, крім Хачеріді, захищають ще два українця - Артем Мілевський і Олександр Нойок, займає в нинішньому сезоні шосте місце (з двома іграми в запасі). Першого жовтня «динамівці» в Мінську проведуть поєдинок раунду плей-офф Ліги Європи проти болгарського «Лудогорца».

Додамо, до 2018 року Хачеріді виступав за національну команду України, зігравши за неї 51 поєдинок і забив три голи.