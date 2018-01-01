Збірна Норвегії виграла командний турнір у стрибках з трампліну на Олімпіаді-2018

Другими стали німці, а бронза в активі польської збірної

У понеділок, 19 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані були розіграні медалі у командних змаганнях зі стрибків на лижах з трампліну. Перемогу тут святкувала команда Норвегії. Друге місце в активі збірної Німеччини, а замкнула трійку найкращих команда Польщі. Україна у цих змагання представлена не була. XXIII Зимові Олімпійські ігри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роберт Йоханссон приніс Норвегії золото. Фото: Getty Images

Другими стали німці, а бронза в активі польської збірної

У понеділок, 19 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані були розіграні медалі у командних змаганнях зі стрибків на лижах з трампліну.

Перемогу тут святкувала команда Норвегії.

Друге місце в активі збірної Німеччини, а замкнула трійку найкращих команда Польщі.

Україна у цих змагання представлена не була.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Лижний спорт (стрибки з трампліна)

Командні змагання

1. Норвегія - 1098,5

2. Німеччина - 1075,7

3. Польща - 1072,4

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.