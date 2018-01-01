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    Збірна Норвегії виграла командний турнір у стрибках з трампліну на Олімпіаді-2018

    Другими стали німці, а бронза в активі польської збірної
    У понеділок, 19 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані були розіграні медалі у командних змаганнях зі стрибків на лижах з трампліну. Перемогу тут святкувала команда Норвегії. Друге місце в активі збірної Німеччини, а замкнула трійку найкращих команда Польщі. Україна у цих змагання представлена не була. XXIII Зимові Олімпійські ігри
    • Сьогодні, 17:24
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    Роберт Йоханссон приніс Норвегії золото. Фото: Getty Images
    Роберт Йоханссон приніс Норвегії золото. Фото: Getty Images

    Другими стали німці, а бронза в активі польської збірної

    У понеділок, 19 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані були розіграні медалі у командних змаганнях зі стрибків на лижах з трампліну.

    Перемогу тут святкувала команда Норвегії.

    Друге місце в активі збірної Німеччини, а замкнула трійку найкращих команда Польщі.

    Україна у цих змагання представлена не була.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Лижний спорт (стрибки з трампліна)

    Командні змагання

    1. Норвегія - 1098,5
    2. Німеччина - 1075,7
    3. Польща - 1072,4

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) лижний спорт
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