Збірна Норвегії виграла командний турнір у стрибках з трампліну на Олімпіаді-2018
- Сьогодні, 17:24
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Розсилка
Роберт Йоханссон приніс Норвегії золото. Фото: Getty Images
Другими стали німці, а бронза в активі польської збірної
У понеділок, 19 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані були розіграні медалі у командних змаганнях зі стрибків на лижах з трампліну.
Перемогу тут святкувала команда Норвегії.
Друге місце в активі збірної Німеччини, а замкнула трійку найкращих команда Польщі.
Україна у цих змагання представлена не була.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Лижний спорт (стрибки з трампліна)
Командні змагання
1. Норвегія - 1098,5
2. Німеччина - 1075,7
3. Польща - 1072,4
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.