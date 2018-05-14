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    Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи з боротьби серед кадетів

    • Сьогодні, 15:46
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    Фото ФГРБУ
    Фото ФГРБУ

    Нашу країну у Македонії представлятимуть 30 спортсменів

    У понеділок, 14 травня, у Македонії стартує чемпіонат Європи з боротьби серед кадетів.

    Про це повідомляє сайт Федерації греко-римської боротьби України.

    Склад української команди з греко-римської боротьби:

    45 кг - ЛЮПАН Юрій
    48 кг - ВАСИЛЬЄВ Дмитро
    51 кг - ВОЙТОВИЧ Володимир
    55 кг - СТРІЛЬЧУК Едуард
    60 кг - ЄВТУШЕНКО Владислав
    65 кг - ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Василь
    71 кг - СКОРОФАТОВ Гліб
    80 кг - АЛЕКСЄЄВ Микита
    92 кг - ПРИЦЕПОВ Олександр
    110 кг - ВИШНЕЦЬКИЙ Михайло

    Склад української команди з вільної боротьби (юнаки):

    45 кг - АБРАМОВ Владислав
    48 кг - АБРАМОВ Микита
    51 кг - САВЧЕНКО Микита
    55 кг - ОСТАПЕНКО Владислав
    60 кг - ГОНЧАРОВ Микита
    65 кг - ГОРДІЄНКО Сергій
    71 кг - КУРИЛЕНКО Вадим
    80 кг - САГАЛЮК Денис
    92 кг - СТАСЮК Данило
    110 кг - СОВА Василь

    Склад української команди з вільної боротьби (дівчата):

    40 кг - КУШНІР Софія
    43 кг - ПОНОМАРОВА Аміна
    46 кг - РІЛЛЯ Альбіна
    49 кг - ПРОФАТИЛОВА Тетяна
    53 кг - ВИННИК Соломія
    57 кг - СКОБЕЛЬСЬКА Манола
    61 кг - КУЛАГІНА Антоніна
    65 кг - ЧУДИК Оксана
    69 кг - АЛЬПЄЄВА Анастасія
    73 кг - ЖУРАВЕЛЬ Тетяна

    чемпіонат Європи Збірна України Македонія спортивна боротьба
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