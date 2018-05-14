Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи з боротьби серед кадетів
- Сьогодні, 15:46
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Нашу країну у Македонії представлятимуть 30 спортсменів
У понеділок, 14 травня, у Македонії стартує чемпіонат Європи з боротьби серед кадетів.
Про це повідомляє сайт Федерації греко-римської боротьби України.
Склад української команди з греко-римської боротьби:
45 кг - ЛЮПАН Юрій
48 кг - ВАСИЛЬЄВ Дмитро
51 кг - ВОЙТОВИЧ Володимир
55 кг - СТРІЛЬЧУК Едуард
60 кг - ЄВТУШЕНКО Владислав
65 кг - ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Василь
71 кг - СКОРОФАТОВ Гліб
80 кг - АЛЕКСЄЄВ Микита
92 кг - ПРИЦЕПОВ Олександр
110 кг - ВИШНЕЦЬКИЙ Михайло
Склад української команди з вільної боротьби (юнаки):
45 кг - АБРАМОВ Владислав
48 кг - АБРАМОВ Микита
51 кг - САВЧЕНКО Микита
55 кг - ОСТАПЕНКО Владислав
60 кг - ГОНЧАРОВ Микита
65 кг - ГОРДІЄНКО Сергій
71 кг - КУРИЛЕНКО Вадим
80 кг - САГАЛЮК Денис
92 кг - СТАСЮК Данило
110 кг - СОВА Василь
Склад української команди з вільної боротьби (дівчата):
40 кг - КУШНІР Софія
43 кг - ПОНОМАРОВА Аміна
46 кг - РІЛЛЯ Альбіна
49 кг - ПРОФАТИЛОВА Тетяна
53 кг - ВИННИК Соломія
57 кг - СКОБЕЛЬСЬКА Манола
61 кг - КУЛАГІНА Антоніна
65 кг - ЧУДИК Оксана
69 кг - АЛЬПЄЄВА Анастасія
73 кг - ЖУРАВЕЛЬ Тетяна