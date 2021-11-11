Збірна України не змогла здолати Болгарію в товариському матчі

Зустріч в Одесі завершилася результативною нічиєю

Національна команда України в рамках підготовки до матчу відбірного турніру чемпіонату світу з Боснією і Герцеговиною провела товариську зустріч з Болгарією. На стадіоні «Чорноморець» в Одесі підопічні Олександра Петракова показали непогану гру, але досягти перемоги не змогли – 1:1.

Наша збірна грала експериментальним складом. Вперше з перших хвилин на полі з’явився нападник Довбик. Середню лінію склали Сидорчук, Ярмоленко, Зубков, а також Зінченко і Малиновський, які були відсутні в жовтневих іграх команди. Схема була вибудована з акцентом на атаку, адже 16 листопада в Боснії нам потрібно буде перемагати.

Вже на початку матчу мали відкривати рахунок Зінченко і Зубков. Згодом моменти втратили Довбик, знову Зінченко і Зубков. За футбольними прикметами, в таких випадках гол забиває суперник. Так і вийшло. Воротар гостей далеко вибив м’яч, Матвієнко вибив його в повітря, а Тимчик з Бущаном не розібралися, кому грати. А спритнішим виявився нападник болгар Кирилов.

Ще до перерви українці втратили щонайменше три нагоди зрівняти рахунок.

Не змінилося співвідношення сил і після перерви. Ще більше загострив гру попереду Яремчук, що вийшов на заміну. Після удару в стійку воріт Зінченка, Роман не влучив у ворота з близької відстані після передачі Соболя.

Втім, з дюжини моментів українці один все ж таки втілили у гол. Це Степаненко влучив у дев’ятку з лінії штрафного.

Нічийна серія українців продовжилася, але, сподіватимемося, вона завершиться в грі з Боснією.

Товариський матч

Україна – Болгарія – 1:1

Голи: Степаненко, 79 – Кирилов, 35.

Україна: Бущан (Різник, 46) – Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Соболь (Коваленко, 68) – Зінченко, Сидорчук (Степаненко, 46), Малиновський (Гармаш, 78) – Ярмоленко, Довбик (Яремчук, 46), Зубков (Циганков) 61).

Болгарія: Михайлов (Вуцов, 46) – Йорданов (Турицов, 14), А. Христов, Димитров, Велковський - Кирилов, Р. Цонєв (Чочов, 61), Б. Цонєв (Костадінов, 69), Недєлєв – А. Ілієв ( Мінчев, 46), Десподів (Янків, 69).