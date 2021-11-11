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    Колишній капітан «Ліверпуля» Джеррард очолив «Астон Віллу»

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    Стівен Джеррард повернувся в англійську Прем'єр-лігу - Колишній капітан «Ліверпуля» Джеррард очолив «Астон Віллу»
    Стівен Джеррард повернувся в англійську Прем'єр-лігу
    фото з відкритих джерел

    Англійський тренер вивів у лідери шотландського футболу «Рейнджерс»

    Легендарний півзахисник «Ліверпуля» Стівен Джеррард повернувся в англійську Прем’єр-лігу. Поки що, правда, не в рідний клуб, а «Астон Віллу». Офіційний сайт клубу з Бірмінгема повідомляє, що Джеррарда призначено головним тренером.

    «Футбольний клуб «Астон Вілла» радий оголосити про призначення Стівена Джеррарда нашим новим головним тренером», – написала пресслужба «Астон Вілли» у Twitter.

    Контракт клубу з Джеррардом розрахований на три роки.

    Раніше Джеррард працював з шотландським «Рейджерсом», який відбув дискваліфікацію та повернувся у найвищий дивізіон. З першої спроби англійський спеціаліст зробив команду чемпіоном Шотландії.

    «Астон Вілла» набрала 10 очок у 11 матчах і посідає 16-те місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Астон Вілла» Стівен Джеррард
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    Колишній капітан «Ліверпуля» Джеррард очолив «Астон Віллу»