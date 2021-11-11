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    Молодіжна збірна України втратила дорогоцінні очки в Македонії

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    Команда Руслана Ротаня втратила незаплановані очки - Молодіжна збірна України втратила дорогоцінні очки в Македонії
    Команда Руслана Ротаня втратила незаплановані очки
    фото: УАФ

    Команда під керівництвом Руслана Ротаня втратила нагоду обійти Францію

    Молодіжна збірна України не змогла здолати однолітків з Північної Македонії у матчі 5-го туру відбірного турніру чемпіонату Європи. Матч відбувся в Скоп’є та завершився внічию – 1:1.

    Українці першими відкрили рахунок. За кілька хвилин до перерви відзначився захисник «Динамо» Олександр Сирота. Слід зазначити, що гості володіли значною територіальною перевагою в першому таймі, тому рахунок на їхню користь справедливий. Але по перерві наша команда збавила оберти і господарі зуміли відновити рівновагу. Гол на свій рахунок записав Томче Гроздановскі. Після цього Ротань зробив п’ять замін, але хлопці не змогли забити переможний м’яч.

    У фінальній частині Євро-2023 (U-21) виступатимуть 16 команд: Румунія та Грузія як господарі турніру та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, краща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-офф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Руслан Ротань
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    Молодіжна збірна України втратила дорогоцінні очки в Македонії