Збірна України перемогла на чемпіонаті Європи із сучасного п'ятиборства серед молоді



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Українцям не було рівних у командних змаганнях

У польському Джонкові відбувся чемпіонат Європи із сучасного п'ятиборства серед молоді до 24-х років.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації сучасного п'ятиборства України.

Збірна команда України у складі Олександра Товкая, Дмитра Балюка та Владислава Ридванського виборола золото.

Також Владислав Ридванський став другим в особистій першості.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2018 року в Аргентині Україну представлятиме Євген Зіборов (дивіться повний перелік спортсменів).

Додамо, що у середині вересня у Мехіко (Мексика) відбувся «дорослий» чемпіонат світу із сучасного п’ятиборства. На тому турнірі українці двічі підіймалися на п’єдестал пошани.

Бронзову нагороду у фіналі особистої першості здобув срібний призер Олімпійських ігор-2016 Павло Тимощенко. Крім того, він, з колегами Юрієм Федечком і Денисом Павлюком, поповнив колекцію ще однією бронзою – у командному турнірі.