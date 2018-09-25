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    Збірна України перемогла на чемпіонаті Європи із сучасного п'ятиборства серед молоді

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    Збірна України перемогла на чемпіонаті Європи із сучасного п'ятиборства серед молоді

    Українцям не було рівних у командних змаганнях

    У польському Джонкові відбувся чемпіонат Європи із сучасного п'ятиборства серед молоді до 24-х років.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації сучасного п'ятиборства України.

    Збірна команда України у складі Олександра Товкая, Дмитра Балюка та Владислава Ридванського виборола золото.

    Також Владислав Ридванський став другим в особистій першості.

    Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2018 року в Аргентині Україну представлятиме Євген Зіборов (дивіться повний перелік спортсменів).

    Додамо, що у середині вересня у Мехіко (Мексика) відбувся «дорослий» чемпіонат світу із сучасного п’ятиборства. На тому турнірі українці двічі підіймалися на п’єдестал пошани.

    Бронзову нагороду у фіналі особистої першості здобув срібний призер Олімпійських ігор-2016 Павло Тимощенко. Крім того, він, з колегами Юрієм Федечком і Денисом Павлюком, поповнив колекцію ще однією бронзою – у командному турнірі.

    чемпіонат Європи сучасне п'ятиборство Збірна України українці
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