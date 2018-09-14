Склад збірної України на Юнацькі Олімпійські ігри 2018 року в Аргентині. Поіменний перелік



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Національний олімпійський комітет України затвердив кандидатури всіх учасників

55 юних атлетів представлятимуть Україну на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх, які з 6 по 18 жовтня відбудуться в аргентинському Буенос-Айресі.

Поіменний склад команди відповідно до здобутих українськими спортсменами ліцензій для участі в Іграх і пропозицій національних федерацій з олімпійських видів спорту затвердив Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України.

Українці виступатимуть у 22-х видах спорту, а саме: бадмінтоні, баскетболі 3х3, боксі, боротьбі вільній, велоспорті, веслуванні академічному, веслуванні на байдарках і каное, гімнастиці спортивній, гімнастиці художній, дзюдо, карате, легкій атлетиці, плаванні, скелелазінні, спортивній акробатиці, стрільбі з лука, стрільбі кульовій, стрибках у воду, сучасному п'ятиборстві, тенісі, тхеквондо, фехтуванні.

Українські юні олімпійці, які вибороли право захищати честь України на найпрестижнішому спортивному форумі Планети, представляють 19 регіонів країни.

Ще дві ліцензії (у важкій атлетиці) знаходяться у стадії очікування підтвердження, інформує сайт НОК України.

В олімпійському Буенос-Айресі протягом 12 днів змагатимуться 3998 юних атлетів (1999 хлопців та 1999 дівчат) віком 15-18 років з 206-ти країн, які розіграють нагороди у 32 видах спорту.

За історію виступів на літніх і зимових Юнацьких Олімпійських іграх українці здобули 70 медалей, 20 з яких найвищого ґатунку, 22 срібні та 28 бронзових.

Повний склад юнацької олімпійської команди на ЮОІ-2018 виглядає так:

Бадмінтон

Данило Боснюк (Дніпропетровська)

Анастасія Прозорова (Харківська)

Баскетбол 3х3

Ілля Заєць (Київ)

Олександр Сидорук (Київ)

Ігор Сергеєв (Полтавська)

Віталій Шорсткий (Одеська)

Юлія Гутевич (Київ)

Вероніка Космач (Запорізька)

Анжеліка Ляшко (Запорізька)

Анна Сугак (Одеська)

Бокс

Максим Галінічев (Сумська)

Тарас Бондарчук (Київська)

Боротьба вільна

Владислав Остапенко (Київська)

Оксана Чудик (Львівська)

Велоспорт

Ольга Кулинич (Київська)

Олександра Логвинюк (Волинська)

Веслування академічне

Іван Тищенко (Черкаська)

Веслування на байдарках і каное

Тарас Кузик (Львівська)

Аміна Паламарчук (Херсонська)

Гімнастика спортивна

Анастасія Бачинська (Тернопільська)

Назар Чепурний (Черкаська)

Гімнастика художня

Христина Погранична (Львівська)

Дзюдо

Анастасія Балабан (Одеська)

Олег Вередиба (Дніпропетровська)

Карате

Роберт Широян (Дніпропетровська)

Марія Горелова (Херсонська)

Анастасія Деркач (Черкаська)

Наталія Дишлюк (Київська)

Валерія Іваненко (Дніпропетровська)

Світлана Жульжик (Рівненська)

Дарина Кас’ян (Волинська)

Ярослава Магучих (Дніпропетровська)

Катерина Онісімова (Дніпропетровська)

Марія Ященко (Київська)

Андрій Васильєв (Запорізька)

Олександр Гонський (Івано-Франківська)

Олег Дорощук (Кіровоградська)

Михайло Кохан (Дніпропетровська)

Плавання

Денис Кесіль (Дніпропетровська)

Марина Колесникова (Харківська)

Юлія Стадник (Київ)

Ігор Трояновський (Одеська)

Скелелазіння

Ярослав Ткач (Кіровоградська)

Спортивна акробатика

Олександр Мадей (Вінницька)

Дарина Плохотнюк (Вінницька)

Стрільба з лука

Жанна Наумова (Львівська)

Артем Овчинніков (Сумська)

Стрільба кульова

Дмитро Гонта (Рівненська)

Стрибки у воду

Софія Лискун (Луганська)

Олег Сербін (Запорізька)

Сучасне п’ятиборство

Євген Зіборов (Харківська)

Теніс

Маргарита Білоконь (Київ)

Вікторія Дема (Київ)

Тхеквондо

Олександр Дзюба (Харківська)

Фехтування

Катерина Чорній (Київ)