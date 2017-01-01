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    Збірна України U-18 вийшла у фінал турніру в Будапешті (відео)

    Напередодні збірна України обіграла збірну Польщі
    У другий день турніру Україна здобула дві перемоги над двома збірними Угорщини. У першому матчі дня Україна обіграла команду Угорщини (червоні) з рахунком 4:1, а в другому дотиснула Угорщину (білі) в третьому періоді з підсумковим рахунком 6:2. Зазначимо, що напередодні в серії булітів наша команда виявилася сильнішою за Польщу і таким чином за
    • Сьогодні, 17:19
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    Збірна України U-18 з хокею
    Збірна України U-18 з хокею

    Напередодні збірна України обіграла збірну Польщі

    У другий день турніру Україна здобула дві перемоги над двома збірними Угорщини.

    У першому матчі дня Україна обіграла команду Угорщини (червоні) з рахунком 4:1, а в другому дотиснула Угорщину (білі) в третьому періоді з підсумковим рахунком 6:2.

    Зазначимо, що напередодні в серії булітів наша команда виявилася сильнішою за Польщу і таким чином за підсумками двох ігрових днів підопічні Олега Ігнатьєва вийшли у фінал турніру, де знову зіграють з Угорщиною (червоні). У матчі за бронзові медалі зійдуться Польща і Угорщина (білі).

    Джерело: sportarena.com

    Польща Збірна України Угорщина Україна хокей
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