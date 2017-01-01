Збірна України U-18 вийшла у фінал турніру в Будапешті (відео)

Напередодні збірна України обіграла збірну Польщі

У другий день турніру Україна здобула дві перемоги над двома збірними Угорщини. У першому матчі дня Україна обіграла команду Угорщини (червоні) з рахунком 4:1, а в другому дотиснула Угорщину (білі) в третьому періоді з підсумковим рахунком 6:2. Зазначимо, що напередодні в серії булітів наша команда виявилася сильнішою за Польщу і таким чином за