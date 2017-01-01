Збірна України U-18 вийшла у фінал турніру в Будапешті (відео)
- Сьогодні, 17:19
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Збірна України U-18 з хокею
Напередодні збірна України обіграла збірну ПольщіУ другий день турніру Україна здобула дві перемоги над двома збірними Угорщини.
У першому матчі дня Україна обіграла команду Угорщини (червоні) з рахунком 4:1, а в другому дотиснула Угорщину (білі) в третьому періоді з підсумковим рахунком 6:2.
Зазначимо, що напередодні в серії булітів наша команда виявилася сильнішою за Польщу і таким чином за підсумками двох ігрових днів підопічні Олега Ігнатьєва вийшли у фінал турніру, де знову зіграють з Угорщиною (червоні). У матчі за бронзові медалі зійдуться Польща і Угорщина (білі).
Джерело: sportarena.com