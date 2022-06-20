Збірна України з артистичного плавання взяла «золото» на чемпіонаті світу

Українки показали найкращий результат

Збірна України з артистичного плавання виборола золоті медалі на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходить в угорському Будапешті.

Українська команда стала найкращою у вільних комбінаціях, випередивши Японію. Такий результат Україну представляли Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Олеся Дерев’янченко, Вероніка Гришко, Марта Федіна, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмонніна, Валерія Тищенко.

Раніше українки перемагали на змаганнях такого рівня лише в гайлайті три роки тому.

На останньому чемпіонаті світу-2019 Україна завоювала «бронзу» в цій дисципліні, а до цього мала срібну нагороду в 2017-му й бронзову – в 2013-му.

Як повідомлялося, 12 червня український плавець Олексій Вірченко здобув першу для нашої команди нагороду Чемпіонату світу-2022 з паралімпійського плавання.

Також нагадаємо, що Росію та Білорусь повністю відсторонили від виступів на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що відбудеться у червні-липні в Угорщині.

Нагадаємо, у середині травня Україна виграла восьму медаль у синхронному плаванні на чемпіонаті Європи.

Раніше українські синхроністки завоювали три золота в перші два дні сьомого етапу Світової серії, який проходив 2 червня 2018 року в канадському місті Суррей.