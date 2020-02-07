  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна України з хокею зазнала другої розгромної поразки і втратила шанси потрапити на Олімпіаду

    • Розсилка
    У воротах Микити Гордюшина побувало шість шайб - Збірна України з хокею зазнала другої розгромної поразки і втратила шанси потрапити на Олімпіаду
    У воротах Микити Гордюшина побувало шість шайб
    IIHF

    Наші хокеїсти не спромоглися на диво

    Сьогодні, 7 лютого, відбувся поєдинок другого туру хокейної кваліфікації на Олімпійські ігри 2022 між збірними Польщі та України. Українська команда зазнала другої розгромної поразки.

    Польща – Україна – 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

    Шайби: 0:1 – Павло Таран (Володимир Алексюк, Микита Буценко), 15:45. 1:1 – Філіп Старшинскі (Кристіан Дзюбінскі), 19:34. 2:1 – Мартін Пшиґодскі (Патрик Вайда, Шимон Марзек), 27:19. 3:1 – Шимон Марзек (менш.), 35:55. 4:1 – Марцін Колуш (більш.), 40:44. 5:1 – Даміан Капіца (Бартош Цюра, Нуреддін Беттагар), 52:16. 6:1 – Філіп Коморскі, 55:11.

    Україна: Микита Гордюшин; Володимир Алексюк – Павло Таран, Сергій Бибинець – Микита Буценко – Роман Благий; Ігор Мережко – Пилип Пангелов-Юлдашев, Андрій Міхнов – Гліб Кривошапкін – Дмитро Німенко; Всеволод Толстушко – Олександр Александров, Іван Савченко – Тимур Гриценко – Олексій Ворона; Володимир Романенко – Андрій Григор’єв, Олексій Янишевський – Руслан Ромащенко – Олександр Костиков. Тренер – Сергій Вітер

    Кидки: 40 (15 + 13 + 12) – 18 (5 + 9 + 4)
    Штраф: 14 (0 + 2 + 12) – 12 (4 + 4 + 4)

    7 лютого. Нур-Султан. «Барис-Арена»

    Відзначимо курйозний гол у свої ворота від збірної України. Після кидка шайба влучила в поперечину зверху, вискочила на п'ятак, а там розгублений оборонець України просто взяв і рукою закинув шайбу у власні ворота. Оскільки автоголи в хокеї не фіксуються, шайба була записана на Колуша, який наносив кидок.

    У першому турі 6 лютого Україна розгромно програла Казахстану з рахунком 1:8, а Польща знищила Нідерланди – 8:0.

    9 лютого зустрінуться Нідерланди – Україна і Казахстан – Польща.

    Збірна України хокей Олімпіада-2022 Володимир Романенко Павло Таран Гліб Кривошапкін Сергій Вітер Сергій Бабинець Андрій Міхнов Дмитро Німенко Микита Гордюшин Всеволод Толстушко Олександр Александров Микита Буценко Володимир Алексюк Олександр Костиков Андрій Григор'єв Олексій Янишевский Ігор Мережко Іван Савченко Тимур Гриценко Олексій Ворона Роман Благий Руслан Ромащенко Пилип Пангелов-Юлдашев Філіп Старшинскі Кристіан Дзюбінскі Мартін Пшиґодскі Патрик Вайда Шимон Марзек Марцін Колуш Даміан Капіца Бартош Цюра Нуреддін Беттагар Філіп Коморскі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ