Збірна України з хокею зазнала другої розгромної поразки і втратила шанси потрапити на Олімпіаду



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У воротах Микити Гордюшина побувало шість шайб IIHF

Наші хокеїсти не спромоглися на диво

Сьогодні, 7 лютого, відбувся поєдинок другого туру хокейної кваліфікації на Олімпійські ігри 2022 між збірними Польщі та України. Українська команда зазнала другої розгромної поразки.

Польща – Україна – 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Шайби: 0:1 – Павло Таран (Володимир Алексюк, Микита Буценко), 15:45. 1:1 – Філіп Старшинскі (Кристіан Дзюбінскі), 19:34. 2:1 – Мартін Пшиґодскі (Патрик Вайда, Шимон Марзек), 27:19. 3:1 – Шимон Марзек (менш.), 35:55. 4:1 – Марцін Колуш (більш.), 40:44. 5:1 – Даміан Капіца (Бартош Цюра, Нуреддін Беттагар), 52:16. 6:1 – Філіп Коморскі, 55:11.

Україна: Микита Гордюшин; Володимир Алексюк – Павло Таран, Сергій Бибинець – Микита Буценко – Роман Благий; Ігор Мережко – Пилип Пангелов-Юлдашев, Андрій Міхнов – Гліб Кривошапкін – Дмитро Німенко; Всеволод Толстушко – Олександр Александров, Іван Савченко – Тимур Гриценко – Олексій Ворона; Володимир Романенко – Андрій Григор’єв, Олексій Янишевський – Руслан Ромащенко – Олександр Костиков. Тренер – Сергій Вітер

Кидки: 40 (15 + 13 + 12) – 18 (5 + 9 + 4)

Штраф: 14 (0 + 2 + 12) – 12 (4 + 4 + 4)

7 лютого. Нур-Султан. «Барис-Арена»

Відзначимо курйозний гол у свої ворота від збірної України. Після кидка шайба влучила в поперечину зверху, вискочила на п'ятак, а там розгублений оборонець України просто взяв і рукою закинув шайбу у власні ворота. Оскільки автоголи в хокеї не фіксуються, шайба була записана на Колуша, який наносив кидок.

У першому турі 6 лютого Україна розгромно програла Казахстану з рахунком 1:8, а Польща знищила Нідерланди – 8:0.

9 лютого зустрінуться Нідерланди – Україна і Казахстан – Польща.