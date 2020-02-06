Україна розпочала олімпійську хокейну кваліфікацію з приголомшливої поразки



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Сергій Бабинець закинув єдину шайбу збірної України Instagram Сергія Бабинця

Перших три шайби від казахстанців наші хокеїсти пропустили впродовж перших восьми з половиною хвилин

Збірна України з хокею з тріском програла перший матч олімпійської кваліфікації. Долю зустрічі було вирішено ще в першому періоді, який підопічні Сергія Вітера програли 1:5.

У другій 20-хвилинці наші хокеїсти пропустили «лише» двічі», але перевага господарів за кидками красномовна – 0:27.

Україна – Казахстан – 1:8 (1:5, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – Дмітрій Шевченко (Алєксєй Маклюков, Павєл Акользін), 03:43. 0:2 – Єґор Пєтухов (Валерій Орєхов), 07:35. 0:3 – Леонід Матальніков (Даррен Дітц, Аркадій Шестаков), 08:27. 0:4 – Роман Старченко (Кьортіс Вальк, Нікіта Міхайліс), 12:58. 1:4 – Сергій Бабинець (Микита Буценко, Роман Благий), 14:56. 1:5 – Тальґат Жайлаутов, Даррен Дітц), 17:39. 1:6 – Даррен Дітц (Аркадій Шестаков), 32:56. 1:7 – Аркадій Шестаков (Даррен Дітц), 34:40. 1:8 – Валерій Орєхов (Тальґат Жайлаутов), 51:06

Україна: Кирило Кучер (Микита Гордюшин, 08:27; Кирило Кучер, 40:00); Володимир Алексюк – Павло Таран, Сергій Бибинець – Микита Буценко – Роман Благий; Ігор Мережко – Пилип Пангелов-Юлдашев, Андрій Міхнов – Гліб Кривошапкін – Дмитро Німенко; Всеволод Толстушко – Олександр Александров, Іван Савченко – Тимур Гриценко – Олексій Ворона; Володимир Романенко – Андрій Григор’єв, Олексій Янишевський – Руслан Ромащенко – Олександр Костиков. Тренер – Сергій Вітер

Кидки: 13 (4 + 0 + 9) – 60 (22 + 27 + 11)

Штраф: 4 (0 + 2 + 2) – 2 (0 + 0 + 2)

6 лютого. Нур-Султан. «Барис-Арена». 3 584 глядачі

Завтра, 7 лютого, українці зіграють проти поляків.

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