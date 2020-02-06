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    Україна розпочала олімпійську хокейну кваліфікацію з приголомшливої поразки

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    Сергій Бабинець закинув єдину шайбу збірної України - Україна розпочала олімпійську хокейну кваліфікацію з приголомшливої поразки
    Сергій Бабинець закинув єдину шайбу збірної України
    Instagram Сергія Бабинця

    Перших три шайби від казахстанців наші хокеїсти пропустили впродовж перших восьми з половиною хвилин

    Збірна України з хокею з тріском програла перший матч олімпійської кваліфікації. Долю зустрічі було вирішено ще в першому періоді, який підопічні Сергія Вітера програли 1:5.

    У другій 20-хвилинці наші хокеїсти пропустили «лише»  двічі», але перевага господарів за кидками красномовна – 0:27.

    Україна – Казахстан – 1:8 (1:5, 0:2, 0:1)

    Шайби: 0:1 – Дмітрій Шевченко (Алєксєй Маклюков, Павєл Акользін), 03:43. 0:2 – Єґор Пєтухов (Валерій Орєхов), 07:35. 0:3 – Леонід Матальніков (Даррен Дітц, Аркадій Шестаков), 08:27. 0:4 – Роман Старченко (Кьортіс Вальк, Нікіта Міхайліс), 12:58. 1:4 – Сергій Бабинець (Микита Буценко, Роман Благий), 14:56. 1:5 – Тальґат Жайлаутов, Даррен Дітц), 17:39. 1:6 – Даррен Дітц (Аркадій Шестаков), 32:56. 1:7 – Аркадій Шестаков (Даррен Дітц), 34:40. 1:8 – Валерій Орєхов (Тальґат Жайлаутов), 51:06

    Україна: Кирило Кучер (Микита Гордюшин, 08:27; Кирило Кучер, 40:00); Володимир Алексюк – Павло Таран, Сергій Бибинець – Микита Буценко – Роман Благий; Ігор Мережко – Пилип Пангелов-Юлдашев, Андрій Міхнов – Гліб Кривошапкін – Дмитро Німенко; Всеволод Толстушко – Олександр Александров, Іван Савченко – Тимур Гриценко – Олексій Ворона; Володимир Романенко – Андрій Григор’єв, Олексій Янишевський – Руслан Ромащенко – Олександр Костиков. Тренер – Сергій Вітер

    Кидки: 13 (4 + 0 + 9) – 60 (22 + 27 + 11)
    Штраф: 4 (0 + 2 + 2) – 2 (0 + 0 + 2)

    6 лютого. Нур-Султан. «Барис-Арена». 3 584 глядачі

    Завтра, 7 лютого, українці зіграють проти поляків.

     Читайте також: Федерація хокею України не встигла натуралізувати російських гравців напередодні олімпійської кваліфікації
    Збірна України хокей Кирило Кучер Володимир Романенко Павло Таран Гліб Кривошапкін Сергій Вітер Сергій Бабинець Андрій Міхнов Дмитро Німенко Микита Гордюшин Всеволод Толстушко Олександр Александров Микита Буценко Володимир Алексюк Олександр Костиков Андрій Григор'єв Олексій Янишевский Ігор Мережко Іван Савченко Тимур Гриценко Олексій Ворона Роман Благий Руслан Ромащенко Пилип Пангелов-Юлдашев Дмітрій Шевченко Алєксєй Маклюков Павєл Акользін Єґор Пєтухов Валерій Орєхов Леонід Матальніков Даррен Дітц Аркадій Шестаков Тальґат Жайлаутов
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