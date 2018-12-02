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    Збірна України залишилась без нагород в змішаній естафеті Поклюки

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    Олена Підгрушна - Збірна України залишилась без нагород в змішаній естафеті Поклюки
    Олена Підгрушна
    Фото взяте з сайту tsn.ua

    2 грудня в Поклюці на першому етапі Кубка світу проходила змішана естафета

    2 грудня у Поклюці на першому етапі Кубка світу пройшла змішана естафета. Україну представляли Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Сергій Семенов, Артем Прима.

    Пропонуємо вам ознайомитися з її результатами.

    Кубок світу з біатлону сезону-2018/19

    Етап у Поклюці, Словенія

    Змішана естафета

    1. Франція Франція (0 + 5) 1: 10: 02,8
    2. Швейцарія (0 + 9) +38,7
    3. Італія Італія (1 + 8) +52,1
    4. Росія (0 + 6) +1: 17,3
    5. Фінляндія Фінляндія (1 + 11) +1: 30,9
    6. Норвегія Норвегія (0 + 7) +1: 51,1
    7. Німеччина Німеччина (2 + 11) +2: 03,9
    8. Швеція (1 + 11) +2: 15,4
    9. Україна Україна (0 + 5) +2: 21,0

    Нагадаємо, Меркушина і Тищенко завоювали бронзу у сингл-міксті на етапі Кубку світу у Поклюці.

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    Джерело: Tribuna.com

    Кубок світу Збірна України Олена Підгрушна Віта Семеренко Сергій Семенов Артем Прима
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