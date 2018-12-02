Збірна України залишилась без нагород в змішаній естафеті Поклюки
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Розсилка
Олена Підгрушна
Фото взяте з сайту tsn.ua
2 грудня в Поклюці на першому етапі Кубка світу проходила змішана естафета
2 грудня у Поклюці на першому етапі Кубка світу пройшла змішана естафета. Україну представляли Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Сергій Семенов, Артем Прима.
Пропонуємо вам ознайомитися з її результатами.
Кубок світу з біатлону сезону-2018/19
Етап у Поклюці, Словенія
Змішана естафета
1. Франція Франція (0 + 5) 1: 10: 02,8
2. Швейцарія (0 + 9) +38,7
3. Італія Італія (1 + 8) +52,1
4. Росія (0 + 6) +1: 17,3
5. Фінляндія Фінляндія (1 + 11) +1: 30,9
6. Норвегія Норвегія (0 + 7) +1: 51,1
7. Німеччина Німеччина (2 + 11) +2: 03,9
8. Швеція (1 + 11) +2: 15,4
9. Україна Україна (0 + 5) +2: 21,0
Нагадаємо, Меркушина і Тищенко завоювали бронзу у сингл-міксті на етапі Кубку світу у Поклюці.
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Джерело: Tribuna.com