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    Збірна України зберегла позиції у рейтингу FIFA

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    Україна&nbsp; - 24 у світі - Збірна України зберегла позиції у рейтингу FIFA
    Україна  - 24 у світі
    Українська асоціація футболу

    Запанувала тиша перед стрибком

    FIFA оприлюднила свіжі рейтинги національних футбольних збірних світу.

    Збірна України зберегла попередні позиції та залишилася на 24-му місці.

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    Ця стабільність пояснюється зимовою перервою, коли європейські збірні не грали. Вже у березні команди починаються товариські та контрольні матчі у рамках підготовки до Євро-2020.

    Збірна України під орудою Андрія Шевченка та турнір кваліфікувалася, тож має повне право очікувати покращення позицій у нових рейтингах.

    Суперники команди Андрія Шевченка на Євро-2020 також залишились на місцях: Нідерланди на 14-у місці, а Австрія на 26-му.

    Трійка лідерів рейтингу виглядає наступним чином – Бельгія, Франція та Бразилія.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Збірна України Євро-2020
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