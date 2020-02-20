Збірна України зберегла позиції у рейтингу FIFA



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Україна - 24 у світі Українська асоціація футболу

Запанувала тиша перед стрибком

FIFA оприлюднила свіжі рейтинги національних футбольних збірних світу.

Збірна України зберегла попередні позиції та залишилася на 24-му місці.

Ця стабільність пояснюється зимовою перервою, коли європейські збірні не грали. Вже у березні команди починаються товариські та контрольні матчі у рамках підготовки до Євро-2020.

Збірна України під орудою Андрія Шевченка та турнір кваліфікувалася, тож має повне право очікувати покращення позицій у нових рейтингах.

Суперники команди Андрія Шевченка на Євро-2020 також залишились на місцях: Нідерланди на 14-у місці, а Австрія на 26-му.

Трійка лідерів рейтингу виглядає наступним чином – Бельгія, Франція та Бразилія.