Збірна України зберегла позиції у рейтингу FIFA
Україна - 24 у світі
Українська асоціація футболу
Запанувала тиша перед стрибком
FIFA оприлюднила свіжі рейтинги національних футбольних збірних світу.
Збірна України зберегла попередні позиції та залишилася на 24-му місці.
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Ця стабільність пояснюється зимовою перервою, коли європейські збірні не грали. Вже у березні команди починаються товариські та контрольні матчі у рамках підготовки до Євро-2020.
Збірна України під орудою Андрія Шевченка та турнір кваліфікувалася, тож має повне право очікувати покращення позицій у нових рейтингах.
Суперники команди Андрія Шевченка на Євро-2020 також залишились на місцях: Нідерланди на 14-у місці, а Австрія на 26-му.Трійка лідерів рейтингу виглядає наступним чином – Бельгія, Франція та Бразилія.