  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Як Дзідзьо виконував гімн перед матчем відбору Євро-2020 Україна – Литва (відео)

    • Розсилка
    Мабуть, не дивно, що в країні з коміком-президентом національний славень перед матчем збірної з футболу виконує комічний артист Михайло Хома - Як Дзідзьо виконував гімн перед матчем відбору Євро-2020 Україна – Литва (відео)
    Мабуть, не дивно, що в країні з коміком-президентом національний славень перед матчем збірної з футболу виконує комічний артист Михайло Хома
    Селфі Дзідзя

    УАФ знайшла достойного виконавця національного славня

    Збірна України ще на крок стала ближче до Євро-2020. Вчора, 11 жовтня у Харкові наша команда перемогла Литву 2:0 завдяки дублю Руслана Малиновського.

    Передувало матчеві виконання національних гімнів. «Ще не вмерла України» виконував Михайло Хома, відоміший у народі під сценічним прізвиськом Дзідзьо. Що з того вийшло – дивіться на відео.

    Зауважимо, що тепер зупинити Україну на шляху до фінальної частини Євро-2020 тепер може тільки диво. Для цього українцям спершу треба програти 14 жовтня у Києві чинним чемпіонам Європи португальцям, які сьогодні перемогли Люксембург, а в заключному турі поступитися з різницею мінімум у шість м’ячів сербам.

     Дивіться також: Відео найяскравіших моментів матчу Україна – Литва
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ