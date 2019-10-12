Як Дзідзьо виконував гімн перед матчем відбору Євро-2020 Україна – Литва (відео)



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Мабуть, не дивно, що в країні з коміком-президентом національний славень перед матчем збірної з футболу виконує комічний артист Михайло Хома Селфі Дзідзя

УАФ знайшла достойного виконавця національного славня

Збірна України ще на крок стала ближче до Євро-2020. Вчора, 11 жовтня у Харкові наша команда перемогла Литву 2:0 завдяки дублю Руслана Малиновського.

Передувало матчеві виконання національних гімнів. «Ще не вмерла України» виконував Михайло Хома, відоміший у народі під сценічним прізвиськом Дзідзьо. Що з того вийшло – дивіться на відео.

Зауважимо, що тепер зупинити Україну на шляху до фінальної частини Євро-2020 тепер може тільки диво. Для цього українцям спершу треба програти 14 жовтня у Києві чинним чемпіонам Європи португальцям, які сьогодні перемогли Люксембург, а в заключному турі поступитися з різницею мінімум у шість м’ячів сербам.