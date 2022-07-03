Зеленський назвав втрати спортсменів через війну в Україні

Крім загиблих, російська армія захопила деяких зі спортсменів у полон

Президент України Володимир Зеленський назвав втрати країни серед спортсменів та тренерів, спричинених повномасштабним вторгненням РФ. Про це він розповів під час зустрічі з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

З початком повномасштабної війни в Україні частина спортсменів та тренерів вступили у лави української армії. Інша частина застала вторгнення Росії під час наступу РФ та бойових дій на територіях України.

Під час зустрічі з Томасом Бахом президент України наголосив, що за більш, ніж чотири місяці війни загинули 89 спортсменів та тренерів. А також зазначив, що частина з них перебуває у полоні.

«Багато українських спортсменів пішли до лав Збройних сил України захищати нашу державу, захищати її на полі бою. 89 спортсменів і тренерів загинули внаслідок бойових дій. 13 були захоплені і знаходяться у російському полоні», – сказав Зеленський.

Також президент України звернув увагу і на матеріальні збитки, яких завдала Росія Україні у спорті. За словами Зеленського, наразі понад 100 тисяч спортсменів не можуть тренуватися через воєнні дії.

«Російське вторгнення стало жорстоким ударом по українському спорту. Більше 100 тисяч українських спортсменів не мають можливості сьогодні тренуватися», – зазначив глава держави.