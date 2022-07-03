Шмигаль окреслив позицію щодо реструктуризації боргів України

Є частина партнерів, які вже не надають кредити, а надають гранти для України

Внутрішній борг України становить понад 250 млрд грн

В Україні зараз не обговорюється питання щодо реструктуризації боргів. Про це заявив в інтерв'ю LB.ua глава уряду Денис Шмигаль.

Голова уряду зазначив, що пікова виплата боргів припаде на вересень.

«Навантаження по сплаті тіла заборгованості та відсотків заборгованості на Україну, як на державу, сьогодні насправді помірні. У нас є пікова виплата у вересні. До вересня ми будемо дивитися на фінансовий стан, на фінансову ситуацію», – сказав він.

Прем’єр-міністр зауважив, що «є частина партнерів, які вже не надають кредити, а надають гранти для нашої держави, що не збільшує суму нашого боргу, а лише підтримує нас в частині виконання наших зобов’язань».

Шмигаль також поінформував, що внутрішній борг України становить понад 250 млрд грн – це заборгованості держави «перед комерційними або державними банками, міністерства перед Національним банком України».

«Тут дуже важливо зрозуміти та правильно класифікувати ці всі заборгованості. Тому Мінфін сьогодні не говорить про реструктуризації та списання. Перш за все має бути прийнятною довіра партнерів, які продовжують нас підтримувати», – додав голова уряду.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на утримання армії нині йде близько 130 млрд грн щомісяця.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що державний бюджет отримує лише 30% митних та 70% податкових надходжень відносно рівня до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також раніше повідомлялося, що Європейська комісія планує випустити нові боргові папери ЄС для покриття короткострокових потреб України у фінансуванні протягом наступних трьох місяців.