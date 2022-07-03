Під Києвом патруль підстрелив порушника комендантської години

Група осіб під час комендантської години в громадському місці розпивала спиртні напої

У центрі Броварів бійці одного з добровольчих формувань територіальної громади стріляли в порушника комендантської години. Про це «Трибуні-Броварів» повідомили у Броварському районному управлінні поліції.

Подія трапилась у ніч на 1 липня на бульварі Незалежності.

За попередніми даними, члени місцевого добровольчого формування патрулювали центральну частину вулиці та побачили групу осіб, які під час комендантської години в громадському місці розпивали спиртні напої. Під час перевірки документів один із порушників почав тікати. На вимогу зупинитися чоловік не відреагував, тож представник добровольчого формування вистрілив у його бік із автомата Калашникова та поцілив у ногу.

Як повідомив «Трибуні-Броварів» в.о. заступника директора з медичної частини хірургічного профілю ББКЛ Володимир Андрієць, через вогнепальне поранення 34-річний постраждалий отримав переломи стегна та гомілки. Наразі він перебуває в реанімаційному відділенні броварської лікарні. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Згодом правоохоронці з’ясували, що втікач перебував у розшуку за крадіжку.

Щодо бійця добровольчого формування територіальної громади, то чоловіку оголошено про підозру.

«Він підозрюється в закінченому замаху на навмисне вбивство з перевищенням заходів для затримання особи. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 118 КК України», – повідомили «Трибуні-Броварів» в Броварському районному управлінні поліції.

Нагадаємо, на території Київської області комендантська година діє щодня з 23:00 до 5:00.