Офіс президента висунув умови України для мирних переговорів з Росією

Є шість головних умов, які має виконати Росія

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висунув умови України для мирних переговорів з Росією. Про це він написав у Twitter.

За словами Подоляка, є шість головних умов, які має виконати Росія, щоб Україна погодилася сісти за стіл переговорів.

«Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача воєнних злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України», – написав він.

Подоляк зазначив, що РФ чудово знає умови України. Він впевнений, що настане час, і вони будуть зафіксовані на папері.

Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з . Повернення викрадених громадян. Видача воєнних злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав … Російська сторона чудово знає наші умови. Шеф #Пєсков (а) може не переживати: настане час, і ми зафіксуємо їх на папері. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 3, 2022

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявляв, що мирний договір із Росією можливий лише у випадку, коли територіальну цілісність України буде відновлено, і коли ворог зазнає поразки.

Разом з тим Подоляк вказав на головну відмінність України від Росії. За його словами, російські мобілізовані ніде не вчаться, їх одразу відправляють гарматним м‘ясом на смерть. Водночас Україна проводить підготовку свої військових.

Також, Єрмак назвав чотири пріоритети України під час війни. Найголовнішим, за словами Єрмака, є забезпечення Збройних сил зброєю та боєприпасами.



