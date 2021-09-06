Помер колишній футболіст збірної Франції, який 39 років провів у комі

Жан-П'єр Адамс перебував у вегетативному стані через помилку лікаря

Колишній футболіст збірної Франції Жан-П'єр Адамс, який перебував у вегетативному стані з 1982 року, помер 6 вересня в віці 73 років. Про його смерть повідомив клуб «Парі Сен-Жермен», за який раніше виступав спортсмен.

Виходець із Сенегалу Жан-П'єр Адамс в складі «Німа» і «Ніцци» двічі ставав срібним призером чемпіонату Франції. У складі збірної Франції з футболу Адамс провів 22 матчі з 1972 по 1976 рік.

17 березня 1982 роки йому робили операцію під наркозом в одній з лікарень Ліона, після чого він впав у кому. В той день, як пише BBC News, багато співробітників лікарні оголосили страйк, а лікар-анестезіолог крім Адамса доглядав за ще сімома пацієнтами. Адамс перебував під наглядом стажиста, який пізніше визнав, що не впорався з поставленим завданням.

Під час операції футболіст переніс зупинку серця, а його мозок отримав пошкодження. Після невдалої операції Жан-П'єр Адамс провів 15 місяців в лікарні, після чого за ним у Німі доглядала його дружина Бернадетт. Тільки в середині 1990-х років анестезіолог і стажист понесли покарання – їх засудили до місяця умовного терміну і штрафу, рівному 750 євро.

Іменем Жан-П'єра Адамса названі стадіони в декількох французьких муніципалітетах: Коркійруа, Катійон-сюр-Самбр і Даммарі-ле-Ліс.