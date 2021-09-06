  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Роналду назвав найкращого футболіста, проти якого грав

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кріштіану Роналду вважає найкращим Лео Мессі - Роналду назвав найкращого футболіста, проти якого грав
    Кріштіану Роналду вважає найкращим Лео Мессі
    Фото з відкритих джерел

    Аргентинець Лео Мессі, на думку португальського нападника, поза конкуренцією

    Відомий британський журналіст Пірс Морган розповів про бесіду, яка відбулася у нього з нападником «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду.

    «Я запитав у Кріштіану:« Хто найбільший футболіст, проти якого ти коли-небудь грав?» Була вже третя година ночі. Ми сиділи на освітленій свічками терасі його улюбленого ресторану в Турині, коли він грав за «Ювентус».

    Прийшов час великого питання. «Мессі», – відповів він рішуче. «Справді?» – запитав я, здивований тим, що він назвав свого головного суперника. Роналду підтвердив: «Він найкращий з тих, проти кого я грав. Але Пірс, ти ставиш мені неправильне запитання». Я відповів: «Добре, а яке правильне?» Кріштіану сказав: «Ти маєш запитати, хто найкращий футболіст». «Думаю, я знаю відповідь», – відповів я, сміючись. Роналду підморгнув, і ми цокнулись. Він вважає себе найкращим з усіх, хто коли-небудь грав у футбол. І я з ним згоден», – написав Морган у своїй колонці в Daily Mail.

    Кріштіану Роналду влітку перейшов з «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Вболівальники за пів доби розкупили футболок з його прізвищем на $45 млн.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Роналду назвав найкращого футболіста, проти якого грав