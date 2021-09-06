Роналду назвав найкращого футболіста, проти якого грав

Аргентинець Лео Мессі, на думку португальського нападника, поза конкуренцією

Відомий британський журналіст Пірс Морган розповів про бесіду, яка відбулася у нього з нападником «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду.

«Я запитав у Кріштіану:« Хто найбільший футболіст, проти якого ти коли-небудь грав?» Була вже третя година ночі. Ми сиділи на освітленій свічками терасі його улюбленого ресторану в Турині, коли він грав за «Ювентус».

Прийшов час великого питання. «Мессі», – відповів він рішуче. «Справді?» – запитав я, здивований тим, що він назвав свого головного суперника. Роналду підтвердив: «Він найкращий з тих, проти кого я грав. Але Пірс, ти ставиш мені неправильне запитання». Я відповів: «Добре, а яке правильне?» Кріштіану сказав: «Ти маєш запитати, хто найкращий футболіст». «Думаю, я знаю відповідь», – відповів я, сміючись. Роналду підморгнув, і ми цокнулись. Він вважає себе найкращим з усіх, хто коли-небудь грав у футбол. І я з ним згоден», – написав Морган у своїй колонці в Daily Mail.

Кріштіану Роналду влітку перейшов з «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Вболівальники за пів доби розкупили футболок з його прізвищем на $45 млн.