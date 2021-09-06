  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Футбольний клуб вищої ліги очолив білоруський тренер

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олег Дулуб повернувся в Україну - Футбольний клуб вищої ліги очолив білоруський тренер
    Олег Дулуб повернувся в Україну
    Фото з відкритих джерел

    Олег Дулуб уклав річну угоду зі «Львовом» з правом продовження ще на рік

    Майже два тижні футбольний клуб «Львів» обирав нового головного тренера. Після відставки Анатолія Безсмертного розглядалися кілька кандидатур, зокрема й колишнього наставника «Олімпіка» Ігоря Климовського. Врешті перевагу віддали білорусу Олегу Дулубу.

    55-річний спеціаліст раніше тренував українські команди «Карпати» й «Чорноморець», після чого пішов на підвищення – очолив найтитулованішу білоруську команду БАТЕ з Борисова. Там, щоправда, надовго не затримався.

    Контракт «Львова» з Дулубом розрахований на один рік з можливістю продовження ще на сезон.

    ФК «Львів» у поточному чемпіонаті йде на передостанній сходинці в турнірній таблиці. В шести матчах команда набрала два очка.

    В наступному турі 13 вересня «Львів» зіграє у гостях з рівненським «Вересом».

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олег Дулуб
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Футбольний клуб вищої ліги очолив білоруський тренер