Футбольний клуб вищої ліги очолив білоруський тренер

Олег Дулуб уклав річну угоду зі «Львовом» з правом продовження ще на рік

Майже два тижні футбольний клуб «Львів» обирав нового головного тренера. Після відставки Анатолія Безсмертного розглядалися кілька кандидатур, зокрема й колишнього наставника «Олімпіка» Ігоря Климовського. Врешті перевагу віддали білорусу Олегу Дулубу.

55-річний спеціаліст раніше тренував українські команди «Карпати» й «Чорноморець», після чого пішов на підвищення – очолив найтитулованішу білоруську команду БАТЕ з Борисова. Там, щоправда, надовго не затримався.

Контракт «Львова» з Дулубом розрахований на один рік з можливістю продовження ще на сезон.

ФК «Львів» у поточному чемпіонаті йде на передостанній сходинці в турнірній таблиці. В шести матчах команда набрала два очка.

В наступному турі 13 вересня «Львів» зіграє у гостях з рівненським «Вересом».