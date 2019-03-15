Жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів: «Аякс» - «Ювентус» і решта пар
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Розсилка
«Барселона» зустрінеться з «Манчестер Юнайтед»
У Ньоні (Швейцарія), в штаб-квартирі УЄЄФА відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Процедуру провели генеральний секретар УЄФА Джорджо Маркетті і переможець Ліги чемпіонів у складі міланського «Інтера» воротар Жуліо Сезар.
Чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів-2018/2019
«Аякс» (Амстердам, Нідерланди) - «Ювентус» (Турин, Італія)
«Ліверпуль» (Англія) - «Порту» (Португалія)
«Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) - «Манчестер Сіті» (Англія)
«Барселона» (Іспанія) - «Манчестер Юнайтед» (Англія)
Півфінальні пари
«Тоттнем Готспур»/«Манчестер Сіті» - «Аякс»/«Ювентус»
«Барселона»/«Манчестер Юнайтед» - «Ліверпуль»/«Порту»
Календар вирішальних стадій Ліги чемпіонів
9/10 квітня: 1/4 фіналу, перші матчі
16/17 квітня: 1/4 фіналу, матчі-відповіді
30 квітня/1 травня: 1/2 фіналу, перші матчі
7/8 травня: 1/2 фіналу, матчі-відповіді
1 червня: фінал на стадіоні «Ванда Метрополітано» у Мадриді.