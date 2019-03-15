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    Новини

    Жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів: «Аякс» - «Ювентус» і решта пар

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    Згадками про рекорди Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі у вступному слові ведучий дав зрозуміти, у чиїй присутності УЄФА в цьому турнірі зацікавлена - Жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів: «Аякс» - «Ювентус» і решта пар
    Згадками про рекорди Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі у вступному слові ведучий дав зрозуміти, у чиїй присутності УЄФА в цьому турнірі зацікавлена
    France Football

    «Барселона» зустрінеться з «Манчестер Юнайтед»

    У Ньоні (Швейцарія), в штаб-квартирі УЄЄФА відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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    Процедуру провели генеральний секретар УЄФА Джорджо Маркетті і переможець Ліги чемпіонів у складі міланського «Інтера» воротар Жуліо Сезар.

    Чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів-2018/2019

    «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) - «Ювентус» (Турин, Італія)
    «Ліверпуль» (Англія) - «Порту» (Португалія)
    «Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) - «Манчестер Сіті» (Англія)
    «Барселона» (Іспанія) - «Манчестер Юнайтед» (Англія)

    Півфінальні пари

    «Тоттнем Готспур»/«Манчестер Сіті» - «Аякс»/«Ювентус»
    «Барселона»/«Манчестер Юнайтед» - «Ліверпуль»/«Порту»

    Календар вирішальних стадій Ліги чемпіонів

    9/10 квітня: 1/4 фіналу, перші матчі
    16/17 квітня: 1/4 фіналу, матчі-відповіді

    30 квітня/1 травня: 1/2 фіналу, перші матчі
    7/8 травня: 1/2 фіналу, матчі-відповіді

    1 червня: фінал на стадіоні «Ванда Метрополітано» у Мадриді.

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