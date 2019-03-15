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    Українські команди провели найгірший єврокубковий сезон за розгромними поразками

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    Українські команди провели найгірший єврокубковий сезон за розгромними поразками
    Фото - Щербицька Ольга

    Ще ніколи наші клуби не були настільки безпорадними

    У поточному єврокубковому сезоні українські клуби зазнали сім поразок з різницею від 3-х мячів. Три поразки у «Шахтаря» та по два розгроми в пасиві «Ворскли» та «Динамо».

    Це найгірший результат за всю історію за кількістю розгромних поразок під час одного євросезону, повідомляє Команда 1.

    Нагадаємо, «Ворскла» покинула Лігу Європу після групового етапу, «Шахтар» – на стадії 1/16 фіналу, «Динамо» – 1/8 фіналу.

    ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Ліга Європи ФК Ворскла ФК «Маріуполь» ФК Карпати ФК Олександрія ФК Чорноморець ФК «Металіст» ФК «Арсенал-Київ»
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