Українські команди провели найгірший єврокубковий сезон за розгромними поразками



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Фото - Щербицька Ольга

Ще ніколи наші клуби не були настільки безпорадними

У поточному єврокубковому сезоні українські клуби зазнали сім поразок з різницею від 3-х мячів. Три поразки у «Шахтаря» та по два розгроми в пасиві «Ворскли» та «Динамо».

Це найгірший результат за всю історію за кількістю розгромних поразок під час одного євросезону, повідомляє Команда 1.

Нагадаємо, «Ворскла» покинула Лігу Європу після групового етапу, «Шахтар» – на стадії 1/16 фіналу, «Динамо» – 1/8 фіналу.