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    Хацкевич: З наших гравців роблять зірок, але це не так

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    Хацкевич: З наших гравців роблять зірок, але це не так

    На питання про відставку наставник «Динамо» відмовився відповідати

    Головний тренер «Динамо» прокоментував матч-відповідь проти «Челсі» в Києві.

    - Олександре Миколайовичу, що би ви змінили, якби у вас була можливість повернутися назад на дві години?

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    - Якби була можливість витягнути трошки іншого суперника на жеребкуванні - було б чудово. У нас сьогодні не було великого вибору складу. По сьогоднішній грі важко щось сказати, адже зрозуміло, що ми всі засмучені – тренери, футболісти, уболівальники...

    Ми почали виступи в Лізі Європи в кінці серпня з плей-оф, з того часу зіграли 12 ігор. Ліга Європи - це зараз наш рівень. І коли нам трапилася команда рівня Ліги чемпіонів – ми побачили, що є дуже велика різниця в класі. Я хлопцям подякував за ці 12 матчів у турнірі, для них це неоціненний досвід.

    У нашому чемпіонаті з наших гравців роблять зірок. Вони все це читають, хоча насправді, мабуть, розуміють, що це не так. Очевидно, що нам десь не вистачило людського ресурсу – травми, картки. Ми могли трошки краще виступити, якби всі були здорові. Але важко вимагати більшого від цих гравців.

    - Зрозуміло, що це важка поразка. Можливо, будуть говорити про вашу відставку. У вас є відчуття, що ви дали команді все, що могли? Чи будете ви продовжувати роботу з командою?

    - Це питання ми тут з вами точно не будемо обговорювати.

    - Чи знаєте ви, що це була найбільша поразка «Динамо» в єврокубках – 0:5. І як вам сьогодні гра Гармаша?

    - Гармаш забив двічі, але були зафіксовані офсайди. Клас є клас. Не хотілося програвати, але ми бачили навіть по Лізі чемпіонів - яка велика різниця між просто хорошими командами і топовими командами. Думаю, що з усіх поразок можна винести щось хороше. Немає команд, які не програють. Ми не хотіли програти з таким рахунком, але що сталося, те сталося…

     Читайте також: «Динамо» - «Челсі» - 0:5: Коли тебе востаннє так кохали?
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