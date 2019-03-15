Саррі: Причина такого рахунку - слабка фізична підготовка «Динамо»



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Football.ua

Італійський тренер «Челсі» виокремив лише двох гравців киян, які йому сподобалися

Головний тренер «Челсі» Мауріціо Саррі прокоментував перемогу над «Динамо» (5:0) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

- Ми відмінно відіграли першу половину. Ми хотіли забути швидкий гол, що нам і вдалося. Це сплутало карти супернику. У другому таймі ми трохи підсіли, але я задоволений діями команди.

- Як прокоментуєте гру Олів'є Жиру сьогодні?

- Жиру є надзвичайно важливим гравцем команди. Хоч я і не був ним задоволений останнім часом. Він забив важливі голи.

- Як оціните стан газону?

- Поле було дуже поганим. Було важко показувати хорошу гру. Проте нам довелося підлаштується.

- Кого можете виокремити з гравців «Динамо»?

- Мені сподобався Циганков. Вважаю його дуже перспективним вінгера. У нього є майбутнє в топ-5 світових чемпіонатах. Також хорошу гру показав Шепелєв.

- Чи були у вашій кар'єрі слабші суперники, ніж сьогодні?

- Думаю, що ви не праві. Причина такого рахунку - слабка фізична підготовка киян. «Динамо» - молода команда, але впевнений, що у неї велике майбутнє, - передав слова Саррі.



