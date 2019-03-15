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    Саррі: Причина такого рахунку - слабка фізична підготовка «Динамо»

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    Саррі: Причина такого рахунку - слабка фізична підготовка «Динамо»
    Football.ua

    Італійський тренер «Челсі» виокремив лише двох гравців киян, які йому сподобалися

    Головний тренер «Челсі» Мауріціо Саррі прокоментував перемогу над «Динамо» (5:0) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

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    - Ми відмінно відіграли першу половину. Ми хотіли забути швидкий гол, що нам і вдалося. Це сплутало карти супернику. У другому таймі ми трохи підсіли, але я задоволений діями команди.

    - Як прокоментуєте гру Олів'є Жиру сьогодні?

    - Жиру є надзвичайно важливим гравцем команди. Хоч я і не був ним задоволений останнім часом. Він забив важливі голи.

    - Як оціните стан газону?

    - Поле було дуже поганим. Було важко показувати хорошу гру. Проте нам довелося підлаштується.

    - Кого можете виокремити з гравців «Динамо»?

    - Мені сподобався Циганков. Вважаю його дуже перспективним вінгера. У нього є майбутнє в топ-5 світових чемпіонатах. Також хорошу гру показав Шепелєв.

    - Чи були у вашій кар'єрі слабші суперники, ніж сьогодні?

    - Думаю, що ви не праві. Причина такого рахунку - слабка фізична підготовка киян. «Динамо» - молода команда, але впевнений, що у неї велике майбутнє, - передав слова Саррі.

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    ФК «Динамо» Ліга Європи ФК Челсі Мауріціо Саррі
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