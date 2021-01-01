«Жодного разу не грав тверезим». Ексодноклубник – про найвищого гравця в історії НБА

Мануте Бол не знав точної дати народження

Ексгравець Національної баскетбольної асоціації Джейсон Вільямс розповів про особливості свого колишнього одноклубника за «Філадельфією 76er» Мануте Бола. 231-сантиметровий суданський центровий Бол є найвищим гравцем в історії НБА.

«Болу давали пити постійно. Він пив пиво Heineken з ранку до вечора, щоб набрати вагу. В НБА він жодного разу не грав тверезим. Мануте сказав, що йому 30 років, але я був на лавці і бачив всі ці кола і всі ці шрами на його голові. Одного разу я запитав його: «Мануте, що це в тебе на обличчі?»

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Він відповів: «Білий чоловік втратив моє свідоцтво про народження в джунглях, тому кожні 5 років я беру камінчик і роблю помітку на своїй голові». Я відповів: «Ясно». Потім в наступному матчі я задумався і сказав собі: «Трястя, та йому ж 55 років!», - наводить слова Вїльямса Parlons Basket.