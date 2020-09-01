Таємнича перша леді. The New York Post опублікувала статтю про дружину Кім Чен Ина



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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та його дружина Лі Соль Чжу

Інформації про дружину лідера КНДР небагато

Навколо здоров'я лідера Північної Кореї Кім Чен Ина протягом довгого часу ходять численні чутки. В цей час вся увага ЗМІ була звернута на членів його сім'ї, особливо на його дружину Лі Соль Чжу. У тому, як на її долю можуть вплинути передбачувані проблеми зі здоров'ям чоловіка, спробували розібратися журналісти газети New York Post.

«Неясно, що станеться з Лі Соль Чжу в разі, якщо її чоловік стане недієздатним або помре», – пише видання.

За даними деяких ЗМІ, у пари є принаймні один спадкоємець чоловічої статі, який в кінцевому підсумку може стати наступником Кім Чен Ина, щоб продовжити династію. Однак, зазначає газета, юний вік дітей може бути причиною того, що сестра лідера Північної Кореї Кім Е Чжон недавно була призначена «де-факто лідером номер два» в країні, хоча ці заяви також оскаржуються.

Подробиць про першу леді КНДР небагато. Вважається, що Лі зросла в Пхеньяні, перш ніж поїхала вивчати вокальну музику в Китаї.

«На думку експертів, навіть її ім'я майже напевно є псевдонімом», – пише The Daily Beast.

Рік її народження коливається між 1985-му і 1989-му. Стверджується, що її сім'я належить до політичної еліти: мати очолює гінекологічне відділення в місцевій лікарні, а батько працює професором університету. Однак в блозі North Korea Leadership Watch розкривалися відомості про те, що батько Лі Соль Чжу є військовим.

Повідомляється, що пара одружилася в 2009 році, хоча їх весілля не було підтверджено північнокорейськими державними ЗМІ аж до 2012-го. Вважається, що чоловік і жінка стали батьками приблизно через рік після вступу в шлюб, при цьому вказувалося, що в 2010 році у них народився хлопчик. У 2013-му зірка НБА Денніс Родман, який має дружні стосунки з Кім Чен Ином, розповів The Sun про те, що Лі недавно народила дочку. У тому ж році він повідомив The Guardian, що її назвали Джу Е. Представники південнокорейської розвідки повідомляли, що Лі народила третю дитину в лютому 2017 року, але його стать невідома.

Як і всі ті жінки північнокорейських лідерів, Лі Соль Чжу веде досить закритий спосіб життя. Однак, на відміну від її попередниць, дружина Кім Чен Ина зайняла положення, більше схоже на роль першої леді західної нації: вона часто супроводжувала чоловіка на різних заходах. Експерти повідомляли CNN, що навіть північнокорейські державні ЗМІ присвоїли Лі Соль Чжу титул «шановна перша леді» замість «товариш».

1 липня ім'я дружини лідера КНДР виявилося в центрі скандалу. Тоді повідомлялося, що Кім Чен Ин був розлючений агітаційними листівками Південної Кореї з провокаційними зображеннями Лі Соль Чжу. На знімках дружина лідера КНДР була представлена в непристойному вигляді. Зокрема, в агітаційних матеріалах говорилося про те, що вона нібито знімалася в порнофільмі. Зазначалося, що саме ці знімки стали причиною підриву владою КНДР міжкорейського офісу зв'язку в Кесоні 16 червня.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин передав частину повноважень молодшій сестрі – ЗМІ.

Як повідомлялося, навесні ЗМІ повідомляли, що лідер КНДР Кім Чен Ин переніс операцію на серці та перебуває у важкому стані.

Також зазначалось, що у випадку раптової смерті Кім Чен Ина, посаду лідера Північної Кореї займе його сестра Кім Йо Чжон.