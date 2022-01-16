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    Журнал «Футбол» вперше вийшов українською

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    Журнал «Футбол» вперше вийшов українською
    фото: скріншот

    Спортивне видання майже 25 років друкувалося російською

    Щотижневик «Футбол» нарешті вийшов українською мовою. До цього журнал майже чверть століття друкувався російською.

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    З 16 січня всі російськомовні друковані ЗМІ можуть розповсюджуватися на території України, якщо «одночасно видаватиметься тираж цього видання державною мовою». Версії різними мовами мають видаватися в один день під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЗМІ
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    Журнал «Футбол» вперше вийшов українською