Журнал «Футбол» вперше вийшов українською

Спортивне видання майже 25 років друкувалося російською

Щотижневик «Футбол» нарешті вийшов українською мовою. До цього журнал майже чверть століття друкувався російською.

З 16 січня всі російськомовні друковані ЗМІ можуть розповсюджуватися на території України, якщо «одночасно видаватиметься тираж цього видання державною мовою». Версії різними мовами мають видаватися в один день під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку.