Миколенко дебютував у Прем’єр-лізі. Тренера «Евертона» звільняють

Команда українського захисника поступилася «Норвічу»

Віталій Миколенко, який встиг зіграти за «Евертон» в Кубку Англії, дебютував і в Прем’єр-лізі. Український захисник провів на полі весь матч проти «Норвіча», а його команда поступилася – 1:2.

Миколенко зіграв не дуже вдало. В обох голах є і його провина. В першому випадку Віталій не встиг підстрахувати партнера по команді Демарая Грея, а в другому дозволив завдати влучного удару нападнику «Норвіча» Адаму Айді.

Після 19 матчів «Евертон» набрав 19 очок і розташовується на 15 місці в турнірній таблиці Прем’єр-ліги. Англійські ЗМІ пишуть, що тренер команди Рафаель Бенітес буде відправлений у відставку, проте офіційний сайт «ірисок» цю інформацію не підтверджує.

Ймовірно, іспанському фахівцеві дадуть шанс реабілітуватися в матчі з «Астон Віллою» 22 січня.

В іншому матчі 23-го туру «Манчестер Сіті» взяв гору над «Челсі» (1:0) і вже на 13 очок відірвався від переслідувачів з Лондона. Український захисник містян Олександр Зінченко не грав через травму.

Турнірна таблиця