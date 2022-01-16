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    Миколенко дебютував у Прем’єр-лізі. Тренера «Евертона» звільняють

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    Віталій Миколенко провів не найкращий матч за&nbsp;&laquo;Евертон&raquo; - Миколенко дебютував у Прем’єр-лізі. Тренера «Евертона» звільняють
    Віталій Миколенко провів не найкращий матч за «Евертон»
    фото з відкритих джерел

    Команда українського захисника поступилася «Норвічу»

    Віталій Миколенко, який встиг зіграти за «Евертон» в Кубку Англії, дебютував і в Прем’єр-лізі. Український захисник провів на полі весь матч проти «Норвіча», а його команда поступилася – 1:2.

    Миколенко зіграв не дуже вдало. В обох голах є і його провина. В першому випадку Віталій не встиг підстрахувати партнера по команді Демарая Грея, а в другому дозволив завдати влучного удару нападнику «Норвіча» Адаму Айді.

    Після 19 матчів «Евертон» набрав 19 очок і розташовується на 15 місці в турнірній таблиці Прем’єр-ліги. Англійські ЗМІ пишуть, що тренер команди Рафаель Бенітес буде відправлений у відставку, проте офіційний сайт «ірисок» цю інформацію не підтверджує.

    Ймовірно, іспанському фахівцеві дадуть шанс реабілітуватися в матчі з «Астон Віллою» 22 січня.

    В іншому матчі 23-го туру «Манчестер Сіті» взяв гору над «Челсі» (1:0) і вже на 13 очок відірвався від переслідувачів з Лондона. Український захисник містян Олександр Зінченко не грав через травму.

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Віталій Миколенко ФК «Евертон»
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    Миколенко дебютував у Прем’єр-лізі. Тренера «Евертона» звільняють