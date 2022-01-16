Невакцинованого Джоковича депортують з Австралії – рішення суду

Суддя оголосив рішення менш ніж за 24 години до початку Australian Open

Першу «ракетку» світу Новака Джоковича депортують з Австралії після того, як він не зміг в суді скасувати рішення міністра імміграції Алекса Хоука. Посадовець постановив анулювати візу спортсмена, бо він не щеплений проти коронавірусу. Про це повідомляє news.com.au. Хоук заявив, що присутність сербського тенісиста в Австралії може призвести до «зростання настроїв проти вакцинації» і навіть спровокувати «громадянські заворушення».

Справу розглядав повний склад Федерального суду Австралії, і, виступаючи від імені повного складу суду, головний суддя Джеймс Оллсоп у неділю, менш ніж за 24 години до початку Australian Open, оголосив рішення.

Австралійські ЗМІ уточнюють, що повне обґрунтування буде опубліковано судом пізніше.

Суддя Оллсоп сказав, що не вважає, що будь-які подальші розпорядження потрібні.

Раніше Федеральний суд Австралії відклав розгляд справи щодо анулювання візи сербського тенісиста Новака Джоковича. Перерву оголосили для того, щоб судді, які розглядали справу, могли вивчити доводи сторін.

Нагадаємо, імміграційна поліція Австралії затримала сербського тенісиста Новака Джоковича.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Новакові Джоковичу загрожує тюремний термін в Австралії за вказівку недостовірної інформації у декларації для в'їзду до країни.

Тим часом «Форбс» назвав найбагатших спортсменок, і до топ-10 увійшли одразу п'ять тенісисток.







