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    Шевченко може очолити збірну Польщі. Перемовини вже розпочалися

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    Андрій Шевченко може очолити збірну Польщі - Шевченко може очолити збірну Польщі. Перемовини вже розпочалися
    Андрій Шевченко може очолити збірну Польщі
    фото з відкритих джерел

    Український тренер має шанс знову очолити національну збірну

    Колишній тренер збірної України та італійського «Дженоа» Андрій Шевченко може очолити національну команду Польщі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму «твіттері».

    За даними джерела, Польський футбольний союз активно цікавиться кандидатурою українця. Переговори з українським фахівцем уже розпочалися.

    Нагадаємо, 15 січня 2022 року Шевченка було звільнено з «Дженоа» через два місяці після призначення. Андрій очолив «грифонів» у листопаді 2021 року. Його контракт із клубом був розрахований до 2024 року.

    Під керівництвом Шевченка «Дженоа» провів дев'ять матчів у чемпіонаті Італії, у яких тричі зіграв унічию та зазнав шість поразок.

    Раніше тренер успішно працював з національною збірною України, з якою дійшов до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

    Збірна Польщі залишилася без тренера перед новорічними святами. Португальський спеціаліст Паулу Соуза, який очолював «Кадру», несподівано залишив команду і переїхав на роботу до Бразилії.

    В плей-оф чемпіонату світу поляки зустрінуться з росіянами.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко
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    Шевченко може очолити збірну Польщі. Перемовини вже розпочалися