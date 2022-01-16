Шевченко може очолити збірну Польщі. Перемовини вже розпочалися

Український тренер має шанс знову очолити національну збірну

Колишній тренер збірної України та італійського «Дженоа» Андрій Шевченко може очолити національну команду Польщі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму «твіттері».

За даними джерела, Польський футбольний союз активно цікавиться кандидатурою українця. Переговори з українським фахівцем уже розпочалися.

Нагадаємо, 15 січня 2022 року Шевченка було звільнено з «Дженоа» через два місяці після призначення. Андрій очолив «грифонів» у листопаді 2021 року. Його контракт із клубом був розрахований до 2024 року.

Під керівництвом Шевченка «Дженоа» провів дев'ять матчів у чемпіонаті Італії, у яких тричі зіграв унічию та зазнав шість поразок.

Раніше тренер успішно працював з національною збірною України, з якою дійшов до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

Збірна Польщі залишилася без тренера перед новорічними святами. Португальський спеціаліст Паулу Соуза, який очолював «Кадру», несподівано залишив команду і переїхав на роботу до Бразилії.

В плей-оф чемпіонату світу поляки зустрінуться з росіянами.