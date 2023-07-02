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Журналісти розкритикували боксера Хижняка, який відмовився спілкуватися зі ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Журналісти розкритикували боксера Хижняка, який відмовився спілкуватися зі ЗМІ
Хижняку дісталося від українських журналістів

«Пане Хижняк, вас випустили змагатися, не для того, щоб ви потанцювали в рингу, а для того, щоб ви працювали на благо України»

Український боксер Олександр Хижняк відмовився спілкуватися з журналістами після перемоги у фіналі Європейських ігор у Кракові.

«Ні, вибачте, будь ласка», – сказав Хижняк журналістам та пройшов повз них.

Такі дії боксера обурили українських журналістів.

«Єдиний український боксер, який добре виступив на Європейський іграх у Польщі, – Олександр «Полтавський танк» Хижняк. Але і він примудрився облажатись. Вчора він виграв золото і після перемоги оригінально привітав українських і не тільки спортивних журналістів з професійним святом. Хижняк просто проігнорував спілкування з медіа, які його чекали. Звісно, у боксі все настільки за*бісь, що говорити про російське ІБА, Кремльова, необхідність недопуску росіян до Олімпіади і не треба. Звісно, Сашко, спортивні журналісти – болванчики для тебе. Звісно, Сашко, ти продовжиш готуватись за гроші держави. Звісно, Сашко, тебе будуть випускати за кордон, щоб ти там мовчав», – написав головний редактор сайту Трибуна Олег Щербаков.

«Пане Хижняк, вас випустили змагатися, не для того, щоб ви там потанцювали в рингу, а для того, щоб ви як і будь-який інший спортсмен працювали на благо України. А це не робота в ринзі, чи на стадіоні. Краще програти в першому раунді, але спілкуватися з пресою зі всього світу і давати коментарі. Це обов'язково, це не обговорюється, не ваша забаганка. Український народ оплатив вашу підготовку, і вашу поїздку на ці змагання, український народ оплатив роботу вашого тренера і штабу, тому будьте добрі робити те, для чого вам платять зарплату», – заявив журналіст Віталій Волочай.

Нагадаємо, у фіналі Європейських ігор Хижняк достроково переміг Габрієля Веочича з Хорватії.

Теги: бокс Олександр Хижняк журналіст

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