Журналісти розкритикували боксера Хижняка, який відмовився спілкуватися зі ЗМІ

«Пане Хижняк, вас випустили змагатися, не для того, щоб ви потанцювали в рингу, а для того, щоб ви працювали на благо України»

Український боксер Олександр Хижняк відмовився спілкуватися з журналістами після перемоги у фіналі Європейських ігор у Кракові.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ні, вибачте, будь ласка», – сказав Хижняк журналістам та пройшов повз них.

Такі дії боксера обурили українських журналістів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Єдиний український боксер, який добре виступив на Європейський іграх у Польщі, – Олександр «Полтавський танк» Хижняк. Але і він примудрився облажатись. Вчора він виграв золото і після перемоги оригінально привітав українських і не тільки спортивних журналістів з професійним святом. Хижняк просто проігнорував спілкування з медіа, які його чекали. Звісно, у боксі все настільки за*бісь, що говорити про російське ІБА, Кремльова, необхідність недопуску росіян до Олімпіади і не треба. Звісно, Сашко, спортивні журналісти – болванчики для тебе. Звісно, Сашко, ти продовжиш готуватись за гроші держави. Звісно, Сашко, тебе будуть випускати за кордон, щоб ти там мовчав», – написав головний редактор сайту Трибуна Олег Щербаков.

«Пане Хижняк, вас випустили змагатися, не для того, щоб ви там потанцювали в рингу, а для того, щоб ви як і будь-який інший спортсмен працювали на благо України. А це не робота в ринзі, чи на стадіоні. Краще програти в першому раунді, але спілкуватися з пресою зі всього світу і давати коментарі. Це обов'язково, це не обговорюється, не ваша забаганка. Український народ оплатив вашу підготовку, і вашу поїздку на ці змагання, український народ оплатив роботу вашого тренера і штабу, тому будьте добрі робити те, для чого вам платять зарплату», – заявив журналіст Віталій Волочай.

Нагадаємо, у фіналі Європейських ігор Хижняк достроково переміг Габрієля Веочича з Хорватії.