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МОК виключив зі складу Міжнародну боксерську асоціацію, яку очолює росіянини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
МОК виключив зі складу Міжнародну боксерську асоціацію, яку очолює росіянини
Взаємини комітету з асоціацією «охололи» ще у 2019 році
фото з відкритих джерел

Дистанційна сесія очільників олімпійського руху фактично одностайно відкликала визнання IBA

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив позбавити Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) членства в організації. Водночас бокс залишиться в програмі Олімпіади-2024. Про це йдеться в дописі МОК.

Дистанційна сесія очільників олімпійського руху фактично одностайно відкликала визнання IBA. Документ підтримали 69 членів МОК із 70, ще один – «утримався».

Взаємини комітету з асоціацією «охололи» ще у 2019 році. Тоді МОК вирішив відлучити очолювану росіянином Кремльовим IBA від організації олімпійського турніру в боксі. Тоді ж Міжнародна боксерська асоціація отримала звинувачення в проблемах із фінансами, арбітражем і етикою.

Остаточно попрощатися з IBA 7 червня рекомендував виконком МОК. Рада вирішила, що всередині асоціації не зробили належних висновків. Безальтернативним керівником IBA залишився росіянин Кремльов, а боксерам із РФ і Білорусі дозволили виступати без обмежень.

Як наслідок, низка країн на чолі з Україною бойкотувала чемпіонат світу. Натомість в аматорському боксі з'явилася альтернативна федерація – World Boxing. Нині нею тимчасово керують представники Нідерландів, Німеччини, Сполученого Королівства, США, Філіппін і Швеції.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом до Міжнародного олімпійського комітету не допускати росіян та білорусів до Олімпіади. У документі також зазначається, що участь росіян та білорусів в Олімпіаді в Парижі, яка пройде 2024 року, є немислимою і стане інструментом пропаганди.

До слова, Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) презентувала офіційний талісман чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.

Теги: МОК Міжнародний олімпійський комітет бокс

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