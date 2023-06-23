МОК виключив зі складу Міжнародну боксерську асоціацію, яку очолює росіянини
Дистанційна сесія очільників олімпійського руху фактично одностайно відкликала визнання IBA
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив позбавити Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) членства в організації. Водночас бокс залишиться в програмі Олімпіади-2024. Про це йдеться в дописі МОК.
Дистанційна сесія очільників олімпійського руху фактично одностайно відкликала визнання IBA. Документ підтримали 69 членів МОК із 70, ще один – «утримався».
Взаємини комітету з асоціацією «охололи» ще у 2019 році. Тоді МОК вирішив відлучити очолювану росіянином Кремльовим IBA від організації олімпійського турніру в боксі. Тоді ж Міжнародна боксерська асоціація отримала звинувачення в проблемах із фінансами, арбітражем і етикою.
Остаточно попрощатися з IBA 7 червня рекомендував виконком МОК. Рада вирішила, що всередині асоціації не зробили належних висновків. Безальтернативним керівником IBA залишився росіянин Кремльов, а боксерам із РФ і Білорусі дозволили виступати без обмежень.
Як наслідок, низка країн на чолі з Україною бойкотувала чемпіонат світу. Натомість в аматорському боксі з'явилася альтернативна федерація – World Boxing. Нині нею тимчасово керують представники Нідерландів, Німеччини, Сполученого Королівства, США, Філіппін і Швеції.
Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом до Міжнародного олімпійського комітету не допускати росіян та білорусів до Олімпіади. У документі також зазначається, що участь росіян та білорусів в Олімпіаді в Парижі, яка пройде 2024 року, є немислимою і стане інструментом пропаганди.
До слова, Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) презентувала офіційний талісман чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.
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