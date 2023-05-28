Кличко ініціював благодійний фонд допомоги родинам загиблих спортсменів: Федерація боксу підтримала

Кличко, зокрема, спрямує на фонд виплати, які були визначенні йому державою як олімпійському чемпіону

Володимир Кличко залучатиме до фонду допомогу всіх небайдужих українських та іноземних благодійників

Федерація боксу України підтримала ініціативу боксера Володимира Кличка створити благодійний фонд допомоги родинам загиблих українських спортсменів та тренерів. Про це розповів президент федерації боксу України Кирило Шевченко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За даними Міністерства молоді та спорту України, в боротьбі з російським агресором загнуло 293 спортсмени, серед яких і тренери та працівники фізичної культури. Федерація боксу України переконана, що їх родинам – батькам, дітям, дружинам, як і родинам усіх полеглих українських героїв, потрібна підтримка і допомога.

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі, легендарний український боксер Володимир Кличко виступив з ініціативною, яку підтримала ФБУ. А саме – створення Благодійного фонду допомоги родинам загиблих українських спортсменів та тренерів», – зазначив Шевченко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент федерації боксу також зазначив, що Кличко, зокрема, спрямує на фонд виплати, які були визначенні йому державою як олімпійському чемпіону, ексчемпіону світу. Але він раніше за ними не звертався. Також, Володимир Кличко залучатиме до фонду допомогу всіх небайдужих українських та іноземних благодійників.

Як повідомлялося, майстер спорту України з боксу Олександр Онищенко загинув під Бахмутом. 30-річний Онищенко був чемпіоном України серед юнаків та юніорів, переможцем «Кубка Карпат», «Кубка Кужельного», «Кубка Арсьонова» та членом збірної України з боксу.