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Зеленський позбавив президентських стипендій двох боксерів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський позбавив президентських стипендій двох боксерів
Володимира Сидоренко та Олег Кирюхін
фото з відкритих джерел

Поки невідомо, що стало причиною для позбавлення спортсменів президентських стипендій

Президент Володимир Зеленський позбавив стипендій двох боксерів – Олега Кирюхіна та Володимира Сидоренка. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Як підставу для указу названо пункт 9 положення про державні стипендії чемпіонам та призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого указом президента від 18 серпня 2004 року.

У дев'ятому пункті йдеться, що стипендіат може бути позбавлений державної стипендії президентом за поданням Міністерства молоді та спорту у таких випадках:

  • засудження його за умисний злочин;
  • дискваліфікації Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародним паралімпійським комітетом, іншими міжнародними спортивними організаціями або національною спортивною федерацією з виду спорту;
  • порушення вимог антидопінгового законодавства;
  • участь в офіційних міжнародних спортивних змаганнях за інші держави; 
  • припинення безпосередньої участі у навчально-тренувальному процесі, крім осіб, які досягли пенсійного віку.

В указі не уточнюється, який саме випадок із зазначених у дев'ятому пункті став причиною для позбавлення спортсменів президентських стипендій.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Кирюхін (родом із Маріуполя) та Сидоренко (з Енергодара) – бронзові призери XXVI та XXVII літніх Олімпійських ігор з боксу відповідно (1996 та 2000 роки).

Раніше Зеленський відібрав стипендію у відомого фігуриста.

Теги: Володимир Зеленський бокс спорт стипендія

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