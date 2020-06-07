Зі спеціальними вимогами. Угорщина першою в Європі повернула на футбольні матчі вболівальників (фото)

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Головна вимога – між людьми має бути щонайменше два порожніх місця і півтора метра дистанції

Федерація футболу Угорщини першою з європейських країн, які наважилися відновити футбольні сезони після виходу з карантину, повернула вболівальників на стадіони в матчах внутрішнього чемпіонату. Вони вже другий тур пускають частину людей на матчі.

Умови такі: між людьми має бути щонайменше два порожніх місця і півтора метра дистанції. Федерація додала ще необов’язкову вимогу-прохання продавати квитки тільки онлайн, щоб можна було легше ідентифікувати фанів, а також масковий режим.

Людей поки небагато, від 500 до 2000. Пускають переважно власників абонементів і виїзних вболівальників. Люди, втім, і там легковажать та збиваються у купки, щоб вболівати традиційно.

Наслідків поки декілька. По-перше, задоволені футболісти, бо тепер на матчі чути не тільки їхні брудні лайки. А ще угорці продали телеправа сербському телеканалу, який транслює лігу на шість балканських країн.

Цими вихідними в Угорщині грають 27-й тур. Впевнено лідирує очолюваний українським тренером Сергієм Ребровим «Ференцварош». У будапештців, за яких також виступають українці Ігор Харатін і Олександр Зубков – 60 очок. У найближчого переслідувача «Фехервара», за який грає ще один українець Іван Петряк – 54.