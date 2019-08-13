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    Ліга чемпіонів. Розгром «Ференцвароша» та всі результати 13 серпня

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    Душан Тадич з&nbsp;&laquo;Аяксу&raquo; тричі бив пенальті в матчі проти ПАОКа - Ліга чемпіонів. Розгром «Ференцвароша» та всі результати 13 серпня
    Душан Тадич з «Аяксу» тричі бив пенальті в матчі проти ПАОКа
    Yahoo!Sports

    Зіграно матчі-відповіді третього раунду кваліфікації

    Учасники кваліфікації Ліги чемпіонів зіграли 13 серпня другі матчі третього раунду.

     «Карабах» (Азербайджан) – АПОЕЛ (Кипр) – 0:2

    Голи: 0:1 – Де Вінсенті (34). 0:2 – Матич (68)
    Вилучення: Річард (90+4, Карабах)
    Перший матч – 2:1

    «Русенборґ» (Норвегія) – «Марибор» (Словенія) – 3:1

    Голи: 0:1 – Ванчас (45+2). 1:1 – Содерлунд (53). 2:1 – Конрадсен (61). 3:1 – Конрадсен (81)
    Перший матч – 3:1

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    «Копенгаген» (Данія) – «Црвєна Звєзда» (Сербія) – 1:1 (6:7, по пенальті)

    Голи: 0:1 – Боаке (17). 1:1 – Н’Дой (45)
    Вилучення: Мас (112, К) – Мілунович (54, ЦЗ)
    Перший матч – 1:1

    «Ференцварош» (Угорщина) – «Динамо» (Хорватія) – 0:4

    Голи: 0:1 – Адемі (16). 0:2 – Петкович (47). 0:3 – Олмо (55). 0:4 – Гояк (79)
    Вилучення: Цівич (69)
    Перший матч – 1:1

    «Аякс» (Нідерланди) – ПАОК (Греція) – 3:2

    Голи: 0:1 – Бісесвар (23). 1:1 – Тадич (43, з пенальті). 2:1 – Тальяфіко (79). 3:1 – Тадич (85, з пенальті). 3:2 – Бісесвар (90+4)
    Нералізований пенальті: Тадич (32, Аякс)
    Перший матч – 2:2

    ЛАСК (Австрія) – «Базель» (Швейцарія) – 3:1

    Голи: 1:0 – Ранфтль (59). 1:1 – Адемі (80). 2:1 – Гоігінгер (89). 3:1 – Рагуз (90+4)
    Перший матч – 2:1

    «Олімпіакос» (Греція) – «Басаксехір» (Туреччина) – 2:0

    Голи: 1:0 – Семедо (55). 2:0 – Вальбуена (78, з пенальті)
    Перший матч – 1:0

    «Селтик» (Шотландія) – ЧФР (Румунія) – 3:4

    Голи: 0:1 – Дяк (27). 1:1 – Форрест – 51. 2:1 Едуард (61). 2:2 Омрані (74, з пенальті). 3:2 – Крісті (76). 3:3 – Омрані (80). 3:4 - Тучудян (90+7)
    Перший матч – 1:1

    «Порту» (Португалія) – «Краснодар» (Росія) – 2:3

    Голи: 0:1 Вільєна (3). 0:2 – Сулейманов (13). 0:3 – Сулейманов (34). 1:3 – Зе Луїш (57). 2:3 – Діас (76)
    Перший матч – 1:0

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