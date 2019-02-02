«Ференцварош» з двома українцями у складі і Ребровим на чолі виграв Будапештське дербі



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Сергій Ребров ще на крок приблизив свій клуб до чемпіонства fradi.hu

Команда екс-тренера київського «Динамо» зміцнила лідерство

Перший після зимового антракту тур в угорській лізі минув під знаком Будапештського дербі. На столичній «Groupama Aréna» зійшлися два найстаріших і найтитулованіших клуби країни - «Ференцварош» і «Гонвед».



«Ференцварош», який очолює український спеціаліст Сергій Ребров, здобув перемогу завдяки голові Даніеля Бьоде на 84-й хвилині зустрічі.



Також у складі переможців усі 90 хвилин на полі провели екс-гравці луганської «Зорі» - лівий вінґер Іван Петряк та опорний хав Ігор Харатін, котрий перебрався в сусідню країну якраз під час зимового антракту.



Таким чином, «Ференцварош» після 19-ти матчів має 42 очки і впевнено очолює таблицю. «Віді», котрий іде другим, відстає на вісім пунктів. Переслідувачі розпочали весняну частину сезону з сенсаційної домашньої поразки від «Академії Пушкаша».



Між тим, грали українці й у більшості інших сьогоднішніх матчів угорського чемпіонату. Декуди — навіть у двох командах.



Зустріч «Галадаш» - «Кішварда» завершилася» з рахунком 0:1 на користь гостей. За переможців усі 90 хвилин на позиції правого оборонця відіграв Богдан Мельник. Роман Карасюк провів в опорній зоні перший тайм і після першого тайму поступився місцем на полі сербові Радошу Протічу. У складі ж «Галадашу» усі 90 хвилин на правому фланзі оборони зіграв екс-карпатівець Юрій Габовда.



Після цієї поразки становище «Галадаша» стало ще безнадійнішим. Команда замикає турнірну таблицю, маючи лише дев’ять очків в активі. Натомість «Кішварда» після перемоги покинула зону вильоту. Вона має 19 очок і на один пункт випереджає DVTK, клуб, який сьогодні не зумів вдома переграти «Мажоковешд-Жори» - 1:1. У цій зустрічі теж українці були з обох боків. Сергій Шестаков відіграв усі 90 хвилин справа в обороні за DVTK, а Михайло Месхі — в опорній зоні за суперників.



«Мажоковешд-Жори» після цієї нічиєї має 25 очок і йде сьомим.



Сенсацією стала поразка будапештського МТК вдома від «Пакша» - 1:2. Ворота МТК захищав вихованець київського «Динамо» Артем Кичак, а зліва в обороні грав екс-гравець збірної України Євген Селін. Обидва наших виконавці відіграли по 90 хвилин.